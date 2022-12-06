«Любов для батьків» — новий соціальний тариф «Київстар» для людей від 60 років за 125 грн/міс. Під’єднати його можна лише в магазині за паспортом

«Київстар» представив новий тариф «Любов для батьків», який оператор подає як спеціальну пропозицію як «клієнтів елегантного віку». Його ключова відмінність та перевага — знижена, порівнюючи з іншими тарифами, вартість.

Деталі та умови тарифу

Щодо конкретики, «Любов для батьків» входить до актуальної лінійки LOVE UA 2022 року, а вартість тарифу складає 125 грн/міс. За цю суму оператор пропонує абонентам пакет послуг, а саме — безлім для дзвінків у мережі Київстар, 50 хв на інші мобільні та міські по Україні, 50 SMS, 5 ГБ мобільного інтернету, а також одну додаткову Суперсилу. Це додаткові послуги, які кожен клієнт може під’єднати без доплат, відповідно до своїх потреб.

Серед «Суперсил» на вибір, що доступні у тарифі «Любов для батьків» без доплат:

додаткові 100 хвилин на інші мережі по Україні та за кордон;

додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;

послуга «Відео на ходу», який дозволяє користуватися популярними відеосервісами без тарифікації інтернету (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video).

Щодо нюансів: а) він лише для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю І-ІІІ групи; б) цей тариф — контрактний; тобто обов’язковою умовою є відвідування магазину з паспортом (можливості замовити онлайн немає).

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Детальніше про умови тарифу та його підключення можна дізнатись на сайті за посиланням.

Залишається пригадати, що два роки тому «Київстар» пропонував схожий за позиціюванням тариф, який називався «Дзвінки для батьків» та коштував лише 60 грн/міс.

Соціальна підтримка людей старшого віку

Крім спеціального тарифу Київстар також реалізує соціальну ініціативу з підтримки людей старшого віку. В межах освітнього проєкту «Смартфон для батьків» мобільний оператор створив серію відеоуроків. Спеціальний освітній курс покликаний допомогти старшим людям опанувати сучасні смартфони, а також подолати цифровий розрив між поколіннями та розвінчати вікові стереотипи щодо використання сучасних технологій. Освітній серіал можна вільно переглянути на офіційному сайті.

З 1 грудня «Київстар» вперше з початку війни підвищив абонплату для деяких тарифів передплати та контракту до 250/міс, обґрунтовуючи це необхідністю покриття збільшених витрат на відновлення та оновлення інфраструктури.