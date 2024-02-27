Новини Кіно 27.02.2024 о 11:11 comment views icon

«Сварка» збирає акторів на 2-й сезон — ймовірно, це Енн Гетевей, Джейк Джилленгол, Чарльз Мелтон та Кейлі Спейні

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Катерина Даньшина

Авторка новин ITC.ua

«Сварка» збирає акторів на 2-й сезон — ймовірно, це Енн Гетевей, Джейк Джилленгол, Чарльз Мелтон та Кейлі Спейні

Творіння Netflix і A24, яке цьогоріч забрало кілька важливих кінонагород, може отримати продовження з потужним акторським складом.

За даними Deadline, мова йде одразу про дві «ворогуючі» пари персонажів, яких зіграють Енн Гетевей та Джейк Джилленгол, а також Чарльз Мелтон та Кейлі Спейні.

Мелтон цього року відзначився у драмі Тода Гейнса «Травень, грудень», тоді як Спейні постала у ролі Прісцилли Преслі в стрічці Софії Копполи.

Джилленгол («Горбата гора») і Гетевей («Знедолені») були номіновані на кілька премій «Оскар», причому Енн отримала свою статуетку у 2013 році. Актори вже з’являлись разом у фільмі «Кохання та інші ліки».

Жодних угод наразі не підписано, однак у виробництво другий сезон можуть запустити вже до кінця літа.

Перший сезон «Сварки» отримав вісім премій «Еммі» — включно зі званням найкращого мінісеріалу, а також особисті трофеї для Алі Вонг та Стівена Юна.

Рецензія на серіал «Сварка» / Beef

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