«Людина-мураха та Оса: Квантоманія» / Ant-Man and the Wasp Quantumania — новий трейлер супергеройського бойовика Marvel з українським дубляжем

Marvel Studios та Walt Disney Studios показали другий трейлер (перший — за цим посиланням) майбутнього кінокоміксу «Людина-Мураха та Оса: Квантоманія» / Ant-Man and the Wasp: Quantumania, а Kinomania Film Distribution як завжди не забарилася з його локалізованою версією. Триквел «Людини-мурахи», який розповість про пригоди Скота Ленґа та його близьких у Квантовому вимірі, офіційно розпочинає п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Ролик детальніше знайомить з Квантовим виміром, демонструє здібності суперлиходія Канґа Завойовника, якого зіграв Джонатан Мейджерс, зірка «Країни Лавкрафт» (він також виконав одну з головних ролей у військовій драмі «Вищий пілотаж»), містить трохи нових екшен-сцен та чимало спойлерів сюжету. А ще у ньому вперше показали іншого незвичайного лиходія — М.О.Д.О.К. (Мобільний Організм Для Організації Катастроф) в його класичному образі. І, схоже, у третій частині «Людини-мурахи» буде чимало несподіваних персонажів, зокрема й Крілар, якого зіграв Білл Мюррей.

Разом Полом Радом до своїх ролей повернуться інші ключові актори з дилогії «Людина-мурахи» — Еванджелін Ліллі, Майкл Дуґлас та Мішель Пфайффер. Режисером третього фільму про Людину-мураху виступив Пейтон Рід, який працював над попередніми двома частинами, а сценарій написав Джефф Лавнесс, сценарист та співпродюсер «Ріка та Морті».

Плани щодо третього фільму «Людина-мураха» були підтверджені ще в листопаді 2019 року, проте основна частина знімального періоду почалася лише на початку 2021 року, а листопаді 2021 року зйомки фільму були завершені.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В український кінопрокат «Людина-Мураха та Оса: Квантоманія» надійде 16 лютого 2023 року — традиційно на день раніше світової прем’єри.

Другий трейлер «Людина-Мураха та Оса: Квантоманія» (український дубляж)

В оригіналі

Новий постер