Майбутні смартфони Google: складаний Pixel Fold за €1700 вже у червні та “народний” Pixel 7a (все що відомо)

За інформацією видання WinFuture, складаний смартфон Google Pixel Fold може з’явитися у продажу вже в червні. Телефон з накопичувачем даних місткістю 256 ГБ можна буде замовити у чорному, темно-сірому та білому кольорах.

Компанія ще не робила жодних офіційних оголошень, проте 10 травня на конференції Google I/O, швидше за все, буде представлено низку нових продуктів. Мова може йти про нові смартфони та засоби роботи з ШІ. Крім Pixel Fold очікується й Pixel 7a.

Назву Google Pixel Fold дійсно буде надано першому смартфону Google зі складаним дисплеєм. Раніше модель була відома під кодовою назвою Felix. Про його надходження у продаж вже другого тижня червня свідчать бази даних європейських дилерів. Поки що у них міститься згадка лише про варіант з накопичувачем даних місткістю 256 ГБ. За попередніми даними, його ціна становитиме €1700, хоча видання говорить про ненадійність джерела ціни.

За іншими даними, Google також хоче запропонувати свій перший складаний смартфон у кольорах, які називаються «Карбон» та «Фарфор». Можливо, йдеться про варіанти чорного, сірого чи білого. Крім того, очікуються як мінімум три кольорові чохли для смартфона.

Виходячи з рендерів, опублікованих раніше, Google Pixel Fold відрізняється пропорціями від Samsung Fold. Стулки смартфона не такі витягнуті, а його розгортка ближче не до квадрата, а до прямокутника, що горизонтально розташований. Стало відомо, що діагональ його основного дисплея дорівнює 7,69 дюйма, а розміри відкритого смартфона – 160 х 140 мм. Очікується, що це буде OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Зовнішній дисплей має діагональ 5,8 дюйма.

Камери для селфі розташовані у правій частині над основним екраном (два об’єктиви із загальним вирізом на досить широкій верхній частині рамки) та по центру у верхній частині екрана на додатковому. DigitalTrends повідомляє про датчик Sony IMX787 для основної камери на задній панелі, з 10 МП телеоб’єктивом і 12 МП надширококутником, але цю інформацію було взято з попередньої збірки Android 13, тому може значно відрізнятися від актуальної.

Попередньо смартфон буде оснащений процесором Tensor G2. Можливо, це буде чип на його основі з блоком ШІ. Можлива місткість акумулятора – 4750 мАг. Місткість може позначитися на вазі смартфона – відомо, що він важитиме більше Samsung Fold4 (263 г).

Pixel 7a

Також є доступною інформація про пам’ять та колірну гамму смартфона середнього класу Google Pixel 7a (можливе кодове ім’я Lynx). Апарат «засвітився» в Європі у версії зі 128 ГБ накопичувачем, раніше такий варіант фігурував у матеріалах з В’єтнаму. Смартфон отримає 8 ГБ DDR5 від Samsung та накопичувач 128 ГБ, екран OLED FHD+ 90 Гц з підекранним датчиком відбитка, процесор Tensor G2 у поєднанні з модемом Qualcomm WCN6740. Камеру буде оснащено модулем Sony IMX 787 на 64 МП та надширококутним датчиком IMX 712.

Pixel 7a має бути доступний у кольорах «Арктичний синій», «Карбон» та «Бавовна», тобто в синьому, чорному/сірому та білому кольорах. Є вказівки на колір «Нефрит», але не ясно, чи це відноситься до смартфона або до чохлів. Вихід Pixel 7a також очікується другого тижня червня, за ціною €500.