Майбутній iPhone SE 4 отримає камери iPhone 15, чип A18 та перший модем 5G від Apple, — 9to5Mac

Очікується, що iPhone SE 4, який вийде наступного року, отримає модем 5G, розроблений Apple, що усуне потребу в окремих компонентах Wi-Fi, Bluetooth і GPS, повідомляє 9to5Mac.
Раніше Марк Гурман з Bloomberg писав, що Apple працює над власним чипом 5G під кодовою назвою «Centauri».
Також очікується, що iPhone SE наступного покоління отримає той самий процесор, що й поточні моделі iPhone 16 — A18, який дозволить підтримувати Apple Intelligence; а також 8 ГБ оперативної пам’яті й 48-мегапіксельну ширококутну камеру iPhone 15.
За чутками, iPhone SE 4 матиме дизайн, подібний до iPhone 14 — з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і підтримкою Face ID, зрештою відмовившись від кнопки для відбитків пальців Touch ID у лінійці iPhone.
Решта очікуваних функцій включають виїмку для системи камери TrueDepth (замість Dynamic Island), кнопку дії та порт USB-C. Ймовірно, iPhone SE представлять на початку 2025 року за ціною $400-500.
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