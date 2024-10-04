Майбутній iPhone SE 4 отримає камери iPhone 15, чип A18 та перший модем 5G від Apple, — 9to5Mac

Очікується, що iPhone SE 4, який вийде наступного року, отримає модем 5G, розроблений Apple, що усуне потребу в окремих компонентах Wi-Fi, Bluetooth і GPS, повідомляє 9to5Mac.

Раніше Марк Гурман з Bloomberg писав, що Apple працює над власним чипом 5G під кодовою назвою «Centauri».

Також очікується, що ‌iPhone SE‌ наступного покоління отримає той самий процесор, що й поточні моделі iPhone 16 — A18, який дозволить підтримувати Apple Intelligence; а також 8 ГБ оперативної пам’яті й 48-мегапіксельну ширококутну камеру iPhone 15.

За чутками, ‌iPhone SE‌ 4 матиме дизайн, подібний до iPhone 14 — з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і підтримкою Face ID, зрештою відмовившись від кнопки для відбитків пальців Touch ID у лінійці ‌iPhone‌.

Решта очікуваних функцій включають виїмку для системи камери TrueDepth (замість Dynamic Island), кнопку дії та порт USB-C. Ймовірно,‌ iPhone SE‌ представлять на початку 2025 року за ціною $400-500.

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