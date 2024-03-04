Новини Пристрої 04.03.2024 о 14:10 comment views icon

Apple iPhone SE 4 матиме рамку як у iPhone 14 і екран з вирізом, — рендери

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Юрій Орос

Автор новин

Apple iPhone SE 4 матиме рамку як у iPhone 14 і екран з вирізом, — рендери

Apple працює над четвертим поколінням iPhone SE, і з новими рендерами ми маємо чергове підтвердження, що цей, відносно доступний смартфон базуватиметься на моделі iPhone 14.

CAD-рендери нового телефону опублікував сайт 91mobiles. Згідно з цими даними, телефон матиме корпус iPhone 14 (який також досить близький до iPhone 13 та iPhone 12), але з однією камерою на задній панелі. Невідомо, чи збереже Apple застарілий датчик на 12 Мп, чи додасть камеру з більшою роздільною здатністю.

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Джерела підтверджують, що iPhone SE 4 матиме OLED-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма. Це значне покращення порівняно з 4,7-дюймовим дисплеєм iPhone SE 5G, ще з фізичною кнопкою на передній панелі, суміщеній з сенсором відбитка пальця.

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На цих CAD-рендерах немає кнопки «Дія» або перемикача вимкнення звуку поруч з клавішами гучності, що дивно. Очікується, що телефон з’явиться у 2025 році.

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