Новини Пристрої 02.10.2024 о 15:01 comment views icon

Собівартість iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ склала $485 — проти офіційної ціни Apple у $1199

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Собівартість iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ склала $485 — проти офіційної ціни Apple у $1199

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Аналітики TD Cowen підрахували, що собівартість iPhone 16 Pro Max склала $485 — фактично новий смартфон обійшовся Apple дорожче на $32 (+7%) у порівнянні з iPhone 15 Pro Max.

Для порівняння: собівартість iPhone 15 Pro Max приблизно на 12% більша за аналог з серії iPhone 14.

Аналіз включав вартість компонентів, склад коробки та процес збірки. У збірці iPhone 16 Pro Max найдорожчими компонентами виявились дисплей та модуль задньої камери — кожен по $80 або 16% від загальної суми. Сама камера отримала найбільше зростання ціни (+$10) серед усіх компонентів, порівняно з попереднім поколінням.

Попри незмінні обсяги оперативної пам’яті та накопичувача в Pro Max загальна вартість компонентів подорожчала на $5  — до $17 і $22 відповідно.

Собівартість iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ склала $485 — проти офіційної ціни Apple у $1199

Нагадаємо, що офіційна вартість iPhone 16 Pro Max з накопичувачем місткістю 256 ГБ починається з позначки $1199 (однак ціни різняться по країнах).

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Тим часом собівартість iPhone 16 склала $416 (при офіційній ціні Apple в $799 за базову модель) — на $21 більше, за таку саму модель iPhone 15.

У збірці iPhone 16 найдорожчим є дисплей — $65, і це 16% від загальної суми. Знову ж таки, найбільше зростання вартості тут пов’язано з пам’яттю: з $9 на iPhone 15 за 6 ГБ до $17 за 8 ГБ. Серед інших основних змін: процесор A18 за $45 (проти A16 за $35) та кнопка камери, яка обійшлась у $3.

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Джерело: appleinsider

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