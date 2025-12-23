Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж

Depositphotos

У Нідерландах знайшли “короля дипфейків”, який зміг відкрити щонайменше 46 банківських рахунків на імена інших людей. У цій справа є лише один смішний момент — як “спалився” підозрюваний.

За даними слідства, чоловік з Амстердама користувався чужими документами, щоб подавати заявки на відкриття банківських рахунків. Він діставав ці дані різними хитрощами, наприклад, розміщував фейкові оголошення про продаж чи оренду квартир. Людей, які відгукувалися, просили надіслати свої особисті дані: копії паспортів, банківські виписки та довідки про зарплату.

Головним трюком у схемі став обхід цифрової перевірки особи. Щоб пройти банківську відеоверифікацію, чоловік підміняв риси обличчя на фото в документа: коригував очі, ніс і рот так, щоб вони збігалися з його власними. У деяких випадках він просто “накладав” елементи з чужого посвідчення на своє обличчя. Дипфейків виявилося достатньо, щоб “обдурити” систему. Про таку кризу колись попереджав Сем Альтман з OpenAI, через що Данія хоче захистити “права на тіло і голос” своїх громадян.

Завдяки таким хитрощам чоловіку вдалося відкрити десятки рахунків у різних банках і використовувати їх у шахрайських цілях. Коли схему викрили, банки та інші учасники процесу вже почали впроваджувати нові заходи, щоб навчитися вчасно помічати й блокувати подібні способи обходу перевірки.

Поліцейські почали розслідувати справу, коли один з банків зафіксував підозрілу активність і звернувся до поліції. Справою зайнялася спеціальна команда з кіберзлочинів. У ході перевірки слідчі встановили, що підозрюваний був пов’язаний щонайменше з 46 банківськими рахунками.

Вийти на “короля дипфейків” вдалося швидше і простіше, ніж очікувалося. Під час перевірки на кордоні співробітники Королівської нідерландської військової поліції (KMar) помітили, що в чоловіка при собі було надто багато банківських карток. Це одразу викликало підозру у можливому шахрайстві з платіжними картками й стало причиною його затримання.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Заарештованим виявився 34-річний житель Амстердама. Слідчий суддя ухвалив рішення про його арешт. Розслідування триває.

Джерело: Alarmeringen.nl