Mal'opus випускає артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 — 224 сторінки концептів локацій і мутантів за ₴1 080

Маргарита Юзяк

Артбук по S.T.A.L.K.E.R. 2 від видавництва Mal'opus

Українське видавництво Mal’opus оголосило передзамовлення офіційного артбуку “Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” — велике колекційне видання для фанатів серії.

У ньому ще детальніше заглядають у “серце” створення гри. Зазначимо, що фізична версія S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultimate Edition з колекційними предметами мала свій артбук. Зате новий містить майже вдвічі більше сторінок, на яких зібрано концепт-арти, скетчі та 3D-моделі. Різноманітні робочі матеріали краще показують, як народжувався новий світ Зони.

Колекційний предмет познайомить читачів з еволюцією дизайну локацій, мутантів та артефактів. Вони зможуть дізнатися більше, як створювалася атмосфера гри. А разом з тим зазирнути у процес роботи художників, сценаристів і дизайнерів GSC Game World — вони залишили свої коментарі.

“Артбук створено у співпраці з GSC Game World і стане ідеальним доповненням до колекції будь-якого шанувальника франшизи”, — додає Mal’opus.

Книжка з’явиться у січні 2026 року, коштуватиме ₴1080 і вже доступна для передзамовлення на сайті malopus.com.ua. У виданні — кольорові ілюстрації у твердій обкладинці, формат 229×305 мм.

Нещодавно S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала величезний патч 1.6 з приладами нічного бачення, старим другом та “нахабними” NPC. Попереду нас чекає два DLC та ближче до першої річниці порт на PS5. 

Джерело: пресреліз

