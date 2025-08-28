Новини Ігри 28.08.2025 comment views icon

GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / GSC

GSC Game World підтвердила, що для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже розробляють два сюжетні доповнення.

Технічний продюсер студії Євгеній Кулик поділився планами на майбутнє під час інтерв’ю. У ньому згадали про порт на PS5 і покращення якості гри патчами, але найцікавіше для нас — сюжетні доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2. За його словами, студія планує випустити DLC до другої частини за такою схемою, як це було з оригінальною трилогією.

“Спочатку базова гра, а потім два доповнення. Вони вже включені до Ultimate Edition гри. Якщо ви її придбаєте, то отримаєте DLC, орієнтовані на сюжет. Думаю, незабаром ми будемо готові поділитися новинами про це — обидва DLC вже перебувають у розробці”, — розповідає Кулик.

Наразі немає додаткових подробиць про них — ні дат, ні змісту. Можна лише впевнено сказати, що обидва доповнення будуть сюжетними, як було обіцяно. GSC також нагадала, що вони вже включені в Ultimate Edition, тож власники цієї версії гри отримають їх без додаткової оплати.

Паралельно студія працює над великим оновленням S.T.A.L.K.E.R. 2. Версія для PlayStation 5 має вийти вже в листопаді й отримає окремі покращення для PS5 Pro. Передзамовлення вже триває. Крім того, розробники оновили “дорожню мапу” на решту 2025-го, де пообіцяли нові функції та вдосконалення, які з’являться найближчим часом. Наприклад, довгоочікуваний предмет — це прилад нічного бачення, який нарешті офіційно додадуть з патчем.

Зазначимо, у межах фестивалю “стрілянок” від третьої особи в Steam якраз знижка -30% на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Наразі тайтл української студії можна придбати за ₴979, а Ultimate Edition звичайно дорожча — ₴1 784.

Джерело: Arkaden

Популярні новини

arrow left
arrow right
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
Nintendo представила акторів фільму Legend of Zelda — забудьте про фан-касти та зірку «Ейфорії»
60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — суміш Devil May Cry з атмосферою Sekiro
У Steam стартував фестиваль "стрілянок" від третьої особи — Tom Clancy’s, Uncharted та інші зі знижками до -90%
Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Леон Кеннеді з'явиться в Resident Evil 9, але востаннє для франшизи, — інсайдер
Середній час гри в Baldur's Gate 3 склав «шокуючі» 62+ години, але 75% не пройшли її до кінця
Патч Elden Ring Nightreign з режимом на двох не вийде через землетруси на Камчатці
Перший трейлер Battlefield 6 — таємнича Pax Armata, війна на вулицях та анонс мультиплеєра
Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
GTA 1991 на підході: мод-приквел для San Andreas покажуть у серпні після 7 років розробки
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Фестиваль фризів від китайської Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати