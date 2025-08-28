GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / GSC

GSC Game World підтвердила, що для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже розробляють два сюжетні доповнення.

Технічний продюсер студії Євгеній Кулик поділився планами на майбутнє під час інтерв’ю. У ньому згадали про порт на PS5 і покращення якості гри патчами, але найцікавіше для нас — сюжетні доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2. За його словами, студія планує випустити DLC до другої частини за такою схемою, як це було з оригінальною трилогією.

“Спочатку базова гра, а потім два доповнення. Вони вже включені до Ultimate Edition гри. Якщо ви її придбаєте, то отримаєте DLC, орієнтовані на сюжет. Думаю, незабаром ми будемо готові поділитися новинами про це — обидва DLC вже перебувають у розробці”, — розповідає Кулик.

Наразі немає додаткових подробиць про них — ні дат, ні змісту. Можна лише впевнено сказати, що обидва доповнення будуть сюжетними, як було обіцяно. GSC також нагадала, що вони вже включені в Ultimate Edition, тож власники цієї версії гри отримають їх без додаткової оплати.

Паралельно студія працює над великим оновленням S.T.A.L.K.E.R. 2. Версія для PlayStation 5 має вийти вже в листопаді й отримає окремі покращення для PS5 Pro. Передзамовлення вже триває. Крім того, розробники оновили “дорожню мапу” на решту 2025-го, де пообіцяли нові функції та вдосконалення, які з’являться найближчим часом. Наприклад, довгоочікуваний предмет — це прилад нічного бачення, який нарешті офіційно додадуть з патчем.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Зазначимо, у межах фестивалю “стрілянок” від третьої особи в Steam якраз знижка -30% на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Наразі тайтл української студії можна придбати за ₴979, а Ultimate Edition звичайно дорожча — ₴1 784.

Джерело: Arkaden