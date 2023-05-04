Малюк Йода до Дня Зоряних війн‎ «сховався‎» в пошуковику Google

Google підготувала приховане повідомлення для шанувальників культової фантастичної саги Джорджа Лукаса на честь святкування неофіційного Дня Зоряних війн‎.

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При введенні у пошуковику запитів «Grogu» або «Baby Yoda» – мініатюрна істота з’явиться в нижньому правому куті екрану. Якщо на Ґроґу натиснути, то він починає використовувати Силу… і вибиває верхню частину результатів пошуку. Під час інтенсивних натискань Малюк Йода, здається, взагалі може «розтрощити‎» усю сторінку.

Персонаж Ґроґу супроводжує Діна Джаріна (Педро Паскаль) в серіалі Disney+ «Мандалорець», третій сезон якого нещодавно вийшов на стримінгу; також малюк з’являється в «Книзі Боби Фетта» — початково просто як «Дитя». Малюк належить до тієї ж інопланетної раси, що і майстер-джедай Йода із «Зоряних війн».

В Google кажуть, що «пасхалка‎» з Ґроґу (яка доступна як у мобільній версії, так і на настільному комп’ютері) не була спонсорована, але компанія співпрацювала з Disney, щоб переконатися, що «все зображено точно».