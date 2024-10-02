«Мандалорець і Ґроґу» може стати початком нової трилогії «Зоряних війн»

Про це проговорився актор Джанкарло Еспозіто.

Оскільки запланований фільм режисерки Шармін Обейд-Чіной про Рей «відклали», єдине, що зараз тримає Lucasfilm на плаву, — це успіх їхнього шоу на Disney Plus «Мандалорець». Тому не дивно, що Lucasfilm вирішила поставити всі свої фішки на фільм «Мандалорець».

За словами однієї з зірок шоу, Джанкарло Еспозіто, «Мандалорець і Ґроґу» планується як трилогія фільмів, або навіть більше. «Мандалорець», три сезони якого вийшли на Disney Plus, є дуже популярним шоу, і Lucasfilm тепер розраховує, що його стримінгова аудиторія піде дивитися фільм у кінотеатрах.

Педро Паскаль повертається в ролі головного героя, мисливця за головами Діна Джаріна. До нього приєднується Сігурні Вівер у поки що нерозкритій ролі, а Джон Фавро займе режисерське крісло. Прем’єра «Мандалорця і Ґроґу» запланована на 22 травня 2026 року (в Україні — 21 травня).

Джон Фавро раніше поділився своїми думками щодо проєкту: «Я захоплююся розповіддю історій у багатому всесвіті, який створив Джордж Лукас. Ідея показати пригоди мандалорця та його учня Ґроґу на великому екрані мене неабияк надихає».

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Джерело: World of Reel