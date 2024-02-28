«Манкімен» ─ український трейлер екшену від творців «Джона Уіка»

Незабаром в український прокат вийде екшн «Манкімен», заснований на однойменний розповіді актора та режисера Дева Пателя. Її адаптував для великого екрана сценарист Джон Коллі («Володар Морів: На краю світу»).

Фільм «Манкімен» розповідає про чоловіка з кримінальним минулим, який намагається пристосуватись до життя після в’язниці. Заробляючи на існування боями без правил, де він має піддаватись більш популярним бійцям, чоловік розуміє, що світ прогнив через корпоративну жадібність та розмивання духовних цінностей. Будучи жертвою безкарності влади та поліції, він одягає маску Ханумана – мавпоподібного божества, яке є символом страху та покарання для злочинців. Він оголошує війну корупції та її лідерам, які колись вбили його матір. Коли світ поглинає вбивча корупція, безкарна поліція та продажні політики – одна маленька іскра здатна спалити всіх.

Фільм став дебютом у режисурі для Дева Пателя. Продюсерами стрічки виступив Джордан Піл («Пастка», «Ми») та команда студії Thunder Road Безіла Іванека, яка стоїть за виробництвом франшизи «Джон Уік». Головну роль у своєму фільмі Дев Патель («Лев», «Готель Мумбаї») виконав особисто. Одну з провідних ролей також грає Шарлто Коплі («Район №9», «Чаклунка»).

Фільм «Манкімен» вийде в прокат в кінотеатрах України з 18 квітня.

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