Мультфільм «Брати Супер Маріо» зібрав рекордні $204 млн в США за 5 днів, а драма Бена Аффлека «Ейр» — $20 млн

Спільна анімаційна робота Illumination, Nintendo та Universal «Брати Супер Маріо в кіно» зібрала $146 млн у перші вихідні та досягла $204,6 млн за перші п’ять днів показу у Північній Америці завдяки ефективній рекламній кампанії, ностальгії за серією відеоігор та великій явці сімейної аудиторії. У міжнародній касі фільм приніс $173 млн, тож загальні світові збори нині складають $377, 6 млн.

Курс Алгоритми та структури даних Ти потрібен IT! A IT треба тобі. Вже лечу!

Наразі фільм обігнав «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» ($106 мільйонів) та вважається кращим за рік дебютом вихідних. Це також другий за зборами дебют анімаційної роботи, яка обігнала «У пошуках Дорі» 2016 року зі $135,1 млн, а також найкасовіша в історії прем’єра Illumination (збори перевищили $115,7 млн, зароблені «Міньйонами» 2015 року).

«Кінотеатри в усьому світі були заповнені сім’ями, оскільки дітей і дорослих привабила спільна розвага у вигляді ідеально виконаної адаптації відеогри», — сказав Пол Дергарабедян, старший аналітик Comscore.

На виробництво фільму витратили $100 млн. Очікувалось, що за перші вихідні «Брати Супер Маріо» зберуть $86 млн, а за перші 5 днів показу – $125 млн.

Курс Executive Leadership англійською З тобою працюватиме Academic director & Program adviser у Google Девід Слокум Хочу на курс

«Касові збори постійно зростали. Цей результат говорить про надзвичайну любов до цих персонажів Nintendo та оповідання Illumination», — каже Джим Орр, президент відділу внутрішньої дистрибуції Universal.

Особливо високу увагу «Маріо» отримав в мережі Imax, де зібрав $16,6 млн в кінотеатрах США та $21,6 у світі.

Маріо в анімаційної адаптації відеогри озвучив Кріс Пратт, Чарлі Дей — Луїджі, Джек Блек – Боузера, а роль принцеси Піч дісталася Ані Тейлор-Джой. Режисери Аарон Горват і Майкл Єленіч показали глядачам історію веселого сантехніка, який разом з друзями намагається зупинити всемогутнього Короля Купу. Критики неоднозначно оцінили фільм, але настрої глядачів були більшою мірою позитивні – на CinemaScore стрічка отримала оцінку «A».

Інший великий дебют тижня «Ейр» від режисера Бена Аффлека – спортивна бізнес-драма про історичну угоду Nike з Майклом Джорданом – також потрапив до п’ятірки лідерів з кращими, ніж очікувалось зборами за вихідні ($14,6 млн) та перші п’ять днів прокату ($20,2 млн). Це непоганий результат для фільму з рейтингом R та першого релізу Amazon в кінотеатрах за досить довгий час. Нещодавно компанія оголосила про зобов’язання щорічно показувати в кінотеатрах від 12 до 15 нових фільмів. Однак незрозуміло, який показників має досягти «Ейр», щоб експеримент могли вважати успішним.

Виробництво фільму обійшлося у $90 млн. Головні ролі виконали Бен Аффлек, Метт Деймон, Кріс Такер та Віола Девіс. За вихідні «Ейр» також відзначився високими відвідуваннями та нині має оцінку «A» на CinemaScore. Серед покупців – 55% чоловіків, а 37% мали вік від 18 до 34 років.

Нашу рецензію можна переглянути тут.

Загалом боротьба за друге, третє та четверте місця у чарті буде напруженою, оскільки за недільними оцінками «Ейр», «Джон Уік 4» і «Підземелля та дракони: Честь злодіїв» різняться тисячами доларів.

«Джон Уік 4» з Кіану Рівзом додав $14,6 мільйона за вихідні, а загалом за три тижні зібрав $147 млн у Північній Америці та $300 млн у всьому світі. Тож незабаром четверта частина неонурного бойовика Чада Стагельскі (яка у початковій версії тривала 3 години 45 хвилин) поб’є рекорд попередньої роботи 2019-го року у $328 млн і стане найбільшим заробітком у франшизі.

Тим часом «Підземелля і дракони» зібрав $14,5 млн у 3856 кінотеатрах під час другого виходу, що на 61% менше, ніж у перші вихідні. Наразі фантастична екранізація має $62 млн у національному прокаті. Виробництво фільму обійшлося у в $150 мільйонів.

На п’ятому місці «Крик VI», який додав $3,3 млн з 2286 кінотеатрів, із загальною сумою всередині країни у розмірі $103,8 млн. Це вже кращий результат, ніж у «Крика» 2022 року, який зібрав у північноамериканському прокаті $81 млн, і нещодавно став першою частиною тривалої серії слешерів, яка досягла бажаної позначки в $100 млн.

Джерело: Variety