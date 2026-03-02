"Крик 7" побив 20-річний рекорд франшизи із касою в $160 млн на старті

"Крик 7" / Paramount

Paramount може претендувати на перший великий дебют у 2026 році, оскільки “Крик 7” стартував в прокаті одразу із $160+ млн.





Близько $64,1 млн прийшлися на “домашній” прокат, ще $97,2 млн додали покази за кордоном. Це найкращий дебют для фільму жахів в історії студії та й, очевидно, у франшизі загалом. Попереднім лідером була стрічка “Паранормальне явище 3”, яка відкрилась з $52,5 млн.

Ще цікавіше результати “Крик 7” виглядають на тлі оцінок: раніше фільм побив рекорд, як найгірше оцінений у франшизі із 38% на Rotten Tomatoes. Критики писали, що стрічка демонструє цілковиту відсутність дотепності, іронії та візуального шарму, притаманних попереднім частинам.

“На жаль, “Крик” остаточно перетворився на те, що він колись не без успіху висміював”, — лаконічно підсумував у своїй рецензії кінооглядач ITC Денис Федорук.

Натомість у Paramount більше послуговуються касовими результатами, якщо говорити про подальше “життя” франшизи. З огляду на цифри, “Крик 8” вже у планах і, зі слів Variety, зйомки розпочнуться восени.





“Те, що сьомий фільм побив рекорд, свідчить про незмінну силу франшизи й стійкість Примарного обличчя, як культового лиходія”, — кажуть в студії.

В сьомій частині слешерів Сідні Прескот (Нів Кемпбел) будує нове життя в мальовничому містечку Пайн-Ґроув, штат Техас: вона вийшла заміж за поліцейського (Джоел Макгейл) та народила доньку (Ізабель Мей), названу на честь загиблої подруги Татум. Однак Примарне обличчя не збирається давати їй спокій.

Режисером фільму виступив Кевін Вільямсон, який написав сценарій до оригінального “Крику” 1996 року. Серед решти акторського складу: МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кемп, Сем Рехнер, Кортні Кокс та Меттью Ліллард. “Крик 7” транслюється в українських кінотеатрах з 27 лютого.

