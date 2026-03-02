banner
Новини Кіно 02.03.2026 comment views icon

"Крик 7" побив 20-річний рекорд франшизи із касою в $160 млн на старті

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

"Крик 7" заробив $160 млн на старті: найбільше у франшизі за останні 20 років
"Крик 7" / Paramount

Paramount може претендувати на перший великий дебют у 2026 році, оскільки “Крик 7” стартував в прокаті одразу із $160+ млн.


Близько $64,1 млн прийшлися на “домашній” прокат, ще $97,2 млн додали покази за кордоном. Це найкращий дебют для фільму жахів в історії студії та й, очевидно, у франшизі загалом. Попереднім лідером була стрічка “Паранормальне явище 3”, яка відкрилась з $52,5 млн.

Ще цікавіше результати “Крик 7” виглядають на тлі оцінок: раніше фільм побив рекорд, як найгірше оцінений у франшизі із 38% на Rotten Tomatoes. Критики писали, що стрічка демонструє цілковиту відсутність дотепності, іронії та візуального шарму, притаманних попереднім частинам.

“На жаль, “Крик” остаточно перетворився на те, що він колись не без успіху висміював”, — лаконічно підсумував у своїй рецензії кінооглядач ITC Денис Федорук.

Натомість у Paramount більше послуговуються касовими результатами, якщо говорити про подальше “життя” франшизи. З огляду на цифри, “Крик 8” вже у планах і, зі слів Variety, зйомки розпочнуться восени.


“Те, що сьомий фільм побив рекорд, свідчить про незмінну силу франшизи й стійкість Примарного обличчя, як культового лиходія”, — кажуть в студії.

В сьомій частині слешерів Сідні Прескот (Нів Кемпбел) будує нове життя в мальовничому містечку Пайн-Ґроув, штат Техас: вона вийшла заміж за поліцейського (Джоел Макгейл) та народила доньку (Ізабель Мей), названу на честь загиблої подруги Татум. Однак Примарне обличчя не збирається давати їй спокій.

Режисером фільму виступив Кевін Вільямсон, який написав сценарій до оригінального “Крику” 1996 року. Серед решти акторського складу: МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кемп, Сем Рехнер, Кортні Кокс та Меттью Ліллард. “Крик 7” транслюється в українських кінотеатрах з 27 лютого.

Рецензія на фільм “Крик 7” / Scream 7

Спецпроєкти
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Джерело: Deadline, Variety

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Квентін Тарантіно приніс "дитячий стілець" на зйомки "Пригод Кліффа Бута" і весь час сидів з режисером
Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes
Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)
"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують робити те, що він вміє найкраще
A24 показала перший трейлер Backrooms: горору родом із YouTube
Режисер нової "Оселі зла" отримав повний карт-бланш на зйомки: "Це далеко від усього, що ви знали про Resident Evil"
Зйомки фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розпочнуться у травні зі "старими" Фродо та Ґендальфом
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"
Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes
Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал
"Пірати Карибського моря 6" обрали персонажа, який замінить Джека Горобця
Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року
"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
Хі-Мен повертається: трейлер фентезі-бойовика "Володарі всесвіту”
Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати