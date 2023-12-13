Marvel заглиблюється в історію Ваканди — в новому анімаційному серіалі для Disney+

Marvel анонсувала новий мультсеріал зі світу Чорної Пантери під час рекламного заходу, присвяченого другому сезону першого мультсеріалу студії «А що як…?‎», поряд з іншими анімаційними назвами.

Анімаційний серіал «Очі Ваканди» / The Eyes of Wakanda‎ не зосереджуватиметься на Чорній пантері, а покаже історію воїнів Ваканди, які подорожують світом, щоб відшукати небезпечні артефакти вібранію.

Marvel разом із режисером «Чорної пантери» Раяном Куглером розробляє кілька серіалів, дія яких розгортатиметься у Ваканді, і за даними Variety, він також залучений до майбутнього анімаційного проєкту.

Серед інших анонсів — повторне підтвердження анімаційних серіалів «Люди Ікс ’97‎» (прем’єра у 2024 році) та «Friendly Neighborhood Spider-Man‎», який раніше мав назву «‎Людина-павук: Рік перший».

Станом на травень жодного «‎живого» фільму з всесвіту Ваканди не було замовлено — Marvel відклала свої плани на тлі критики, у тому числі зі сторони генерального директора Disney Боба Айгера, який заявив, що студія «‎перенаситила ринок».

Вихід серіалу «‎Залізне серце» (спінофу «Чорна пантера: Ваканда назавжди») з Домінікою Торн, Ентоні Рамосом та Олденом Еренрайком перенесли з осені 2023 року на ще не оголошену дату.

Загалом єдиним фільмом Marvel, який вийде у кінотеатрах у 2024 році, стане «‎Дедпул 3». На Disney+ у січні очікується серіал «‎Ехо» та «‎Агата: Щоденники Даркголду» восени.