Marvel заспойлерила X-23 у трейлері «Дедпула і Росомахи», бо Дафні Кін хотіла прийти на прем’єру

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Керівник студії Marvel Кевін Файгі розповів про причини такого рішення на прем’єрі стрічки в Нью-Йорку.

X-23, також відома як Лора Кінні, — це клон Росомахи, створений із його ДНК. Уперше (не враховуючи анімаційний серіал X-Men: Evolution і комікси) цей персонаж з’явився у фільмі «Лоґан» 2017 року, де юна Дафні Кін зіграла роль дівчинки-мутанта з надздібностями, схожими на здібності Росомахи. X-23 володіє прискореною регенерацією, надлюдською силою та адамантієвими кігтями.

За словами Файгі, Дафні Кін дуже хотіла відвідати прем’єру, але її поява могла б стати спойлером. Тому Marvel вирішила розкрити цю інформацію заздалегідь.

«Ми вирішили показати X-23 у трейлері, оскільки її поява розкриває емоційне ядро фільму», — пояснив Файгі.

Керівник Marvel додав, що маркетингова команда Disney точно знає, коли варто розкрити більше інформації, а коли – стриматися. Врешті-решт, студія погодилася включити X-23 до трейлера, оскільки це виглядало доречно та дозволило Дафні Кін відвідати прем’єру.

Фільм «Дедпул і Росомаха» знаменує повернення Г’ю Джекмана до ролі мутанта з кігтями після його прощання у стрічці «Лоґан». Раян Рейнольдс, який втретє зіграє балакучого найманця, розповів про свої враження від роботи над фільмом.

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«Я найбільше пишаюся тим, що кожен кадр „Дедпула і Росомахи“ продуманий до найменших деталей. Ми приділили стільки часу та уваги кожному моменту, і це справді окупилося», — поділився Рейнольдс із журналістами.

Г’ю Джекман додав: «У нас обох були дуже високі очікування від фільму. Ми хотіли перевершити їх, оскільки ці персонажі багато значать для нас. Наша дружба — одна з найважливіших речей у моєму житті. Ми прагнули зробити все якнайкраще, і, на мою думку, результат перевершив усі сподівання».

Також нещодавно Кевін Файгі сказав, що можливий кінокросовер Marvel та DC, і «Дедпул і Росомаха» не буде останнім фільмом дуету.

В Україні фільм стартував у прокаті 25 липня.

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Джерело: Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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