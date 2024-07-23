Marvel запустила фейкові витоки «Дедпула і Росомахи» в мережу, щоб приховати найбільші камео

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Тейлор Свіфт у фільмі не буде, але Marvel підготувала не менш цікаві камео.

В інтерв’ю GamesRadar+ виконавча продюсерка «Дедпула і Росомахи» Венді Джейкобсон зізналась, що Marvel цілеспрямовано запускала в інтернет фейкові витоки, аби втримати найбільші камео фільму у секреті.

«Можливо, були деякі підступи та неправильні напрямки в Інтернеті чи особисто, щоб захистити таємницю», — сказала вона.

Режисер фільму Шон Леві раніше анонсував «багато камео» в третьому «Дедпулі», спровокувавши шанувальників до спекуляцій: припускали, що у стрічці може з’явитися Електра чи Циклоп, або навіть співачка Тейлор Свіфт у неназваній ролі.

«Дедпул і Росомаха» стане 34 фільмом MCU і вийде у межах 5-ї фази кіновсесвіту — за сюжетом Вейд Вілсон та Лоґан протистоятимуть Кассандрі, злій близнючці професора Ікс. Тож можна очікувати, що у певний момент у фільмі з’явиться Чарльз Ксав’єр, тим більше, що Deadline раніше стверджував, що Патрік Стюарт повторить свою роль із фільмів про Людей Ікс. Також буде Піро, якщо вірити трейлерам.

Інші персонажі, які, як вважають, з’являться у фільмі, включають Ледіпул і ковбоя Дедпула, причому багато хто вважає, що першу зіграє дружина Раяна Рейнольдса, Блейк Лайвлі.

«Дедпул і Росомаха» стартує в кінотеатрах України вже 25 липня.

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Раніше Шон Леві уточнив, що для перегляду необов’язково дивитись інші стрічки Marvel, оскільки сюжет намагались зробити зрозумілим для широкого загалу, а режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати MCU.

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