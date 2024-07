Marvel змінила трейлер «Капітан Америка: Чудесний новий світ» через замах на Трампа

Marvel тихо змінила перший трейлер фільму «Капітан Америка: Чудесний новий світ», а потім підтвердила це. Зміни пов’язані з замахом на Трампа.

У новій версії вилучили сцену замаху Ісаї Бредлі на президента Росса. Ось яким трейлер є зараз:

Enter a brave new world. Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld, only in cinemas February 14, 2025. pic.twitter.com/ikNQHmIuSd

— Marvel India (@Marvel_India) July 23, 2024