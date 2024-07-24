Marvel змінила трейлер «Капітан Америка: Чудесний новий світ» через замах на Трампа

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Marvel тихо змінила перший трейлер фільму «Капітан Америка: Чудесний новий світ», а потім підтвердила це. Зміни пов’язані з замахом на Трампа.

У новій версії вилучили сцену замаху Ісаї Бредлі на президента Росса. Ось яким трейлер є зараз:

Enter a brave new world. Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld, only in cinemas February 14, 2025. pic.twitter.com/ikNQHmIuSd — Marvel India (@Marvel_India) July 23, 2024

І ось яким він був початково:

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Оновлена ​​версія тепер показує, як Бредлі атакує всіх, крім президента, під час спалаху гніву у Білому домі. Примітно, що облікові записи Marvel у США поки не видалили оригінальний трейлер та не поширили щойно відредагований дубль — змінили відео лише для міжнародної аудиторії.

Представник Disney повідомив, що після події 13 липня в трейлер було внесено кілька змін, перш ніж він був розповсюджений у кінотеатрах.

Коли трапляється щось резонансне, світ розваг змушений змінювати контент, який може викликати хибні та неприємні асоціації. Нещодавно Amazon заявила про хибність асоціацій фіналу 4 сезону «Хлопців» з замахом — серіал був відзнятий ще рік тому.

Зрештою, «Капітан Америка» належить компаніям Marvel та Disney, чиї інтереси здебільшого полягають у підтримці лояльності до бренду, а не в розгойдуванні хайпу. «Капітан Америка: Чудесний новий світ» вийде в кінотеатрах 12 лютого 2025 року.

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Джерело: Gizmodo

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