Ілон Маск — знову найбагатша людина світу. Акції Tesla зросли на 100%

Ілон Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу, після того, як тимчасово поступився місцем президенту групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.

Позиції Маска у рейтингу найбагатших людей світу зміцнилися після зльоту акцій Tesla — вони виросли приблизно на 100% порівняно із внутрішньоденним мінімумом 6 січня у зв’язку з позитивними настроями інвесторів на тлі ознак економічного зростання та уповільненням підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою. Компанія також виграла від збільшення попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Наприкінці минулого року 51-річний мільярдер втратив $200 млрд свого статку — це абсолютний рекорд. Частково це сталося через угоду з купівлі Twitter, яка відбувалася у найагресивніший раунд монетарної політики ФРС та інших центральних банків, що різко знизило оцінки таких провідних компаній, як Tesla.

Маск місяцями намагався вийти з угоди з Twitter, але не вдалось. Він продав акції Tesla на понад $15 мільярдів — приблизно $8,5 мільярдів у квітні, потім ще $6,9 мільярда у серпні — щоб зібрати достатньо грошей для фінансування купівлі. Мільярдер обіцяв змінити соцмережу на краще — але нині, в основному стикається з критикою та шукає гроші на виплату боргів Twitter. Чимало активних рекламодавців залишили соцмережу — тож кошти намагаються шукати через запуск пріоритетних передплат та розробників, які використовують API сайту.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg статки Маска на сьогодні становлять $187,1 млрд, друге місце в рейтингу зайняв Бернар Арно із $185 млрд, а на третьому — засновник Amazon Джефф Безос зі $117 млрд.

Пікового показника у понад $300 млрд статки Маска досягали наприкінці 2021 року.