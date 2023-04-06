«MaXXXine» залучає зірковий склад – Кевін Бейкон та Джанкарло Еспозіто приєднаються до королеви крику Міа Ґот у продовженні слешерів «X» та «Перл»

A24 опублікувала ретро-тизер майбутнього фільму жахів «MaXXXine» – і він отримав дійсно зірковий акторський склад.

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Королева крику Міа Ґот вже втретє з’явиться у серії фільмів «X», але на цей раз їй складуть компанію Елізабет Дебікі («Тенет»), Мозес Самні («Крід»), Мішель Монаґан («Місія нездійснена: Фолаут»), Боббі Каннавале («Спостерігач»), Ліллі Коллінз («Емілі в Парижі»), співачка Холзі («Співай 2»), Джанкарло Еспозіто («Пуститися берега»), і Кевін Бейкон («Місто на пагорбі»).

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Подробиці щодо того, які ролі відводяться акторам, взагалі-то поки тримають в таємниці. Однак деякі загальні описи сюжету натякають на те, що Дебікі зіграє режисера, а Еспозіто – агента фільмів для дорослих. Монаґан, Каннавале та Бейкон гратимуть детективів – тож можна розраховувати, що розслідуванню вбивства відведуть важливу роль.

Головна героїня Максін у виконанні Ґот через 6 років після «шоу жахів», яке відбулось під час знімання фільму для дорослих на сільській фермі у Техасі, знову спробує втілити у життя свою мрію стати справжньою кінозіркою.

«Це найкращий сценарій з трьох на сьогодні. Це буде найкращий фільм із трьох. Це історія з найвищими ставками. Максін подолала стільки всього – тому у новому світі вона стає сильнішою і готова пройти через кілька нових пригод», — сказала Ґот в інтерв’ю Variety.

Тай Вест знову пише сценарій та зрежисує історію – отже, франшиза у надійних руках. Публіка непогано реагувала на попередні слешери – вони обійшлися у $2 млн, а зібрали понад $22 млн. Може здатися, що це небагато, однак такої популярності серії «X» було достатньо для знімання продовження – із незначним фінансовим тиском на A24, а отже й більшою творчою свободою для Веста.

Фільм «X» вийшов у 2022 році, а згодом з’явився і «Перл», який таємно знімали одночасно з першою частиною. Також є ймовірність того, що «MaXXXine» – не останній фільм франшизи.

Як повідомляє Collider, знімання «MaXXXine» розпочнуться цього місяця в Лос-Анджелесі – дату виходу фільму ще не повідомили.