Процесор NVIDIA і MediaTek вийде у 2025 році в комп’ютерах Lenovo, Asus, Dell та HP, — інсайдер

NVIDIA та MediaTek представлять комп’ютерний процесор у першій половині 2025 року. Його вже підтримали основні виробники ноутбуків та ПК. Звичайно ж, чип отримає штучний інтелект.
Оскільки останнім NVIDIA співпрацює з MediaTek у виробництві чипів для моніторів та авто, дуже ймовірно, що компанії продовжать створювати й інші процесори. Джерело стверджує, що спільний процесор «NVIDIA x MediaTek AI PC» очікується до другої половині наступного року — виробництво вже стартувало.
NVIDIA має практичний досвід створення процесорів з потужною графікою, таких як Tegra — щоправда, не надто успішний. MediaTek торік стала лідером на ринку мобільних чипів і має шанс увійти на ринок ПК, як це зробила Qualcomm зі своїми Snapdragon X. Чутки про новий процесор та про інтеграцію графіки NVIDIA у чипи MediaTek ходять вже давно.
За новими даними, процесор NVIDIA і MediaTek створений за 3 нм техпроцесом TSMC на основі архітектури ARM. Також NVIDIA, ймовірно, представить у чипі iGPU наступного покоління. Якихось ще специфікацій чи даних поки що нема.
Джерело зазначає, що такі компанії, як Lenovo, Dell, HP і ASUS, виявили цікавість до проєкту, і можна очікувати інтеграцію нових чипів у комп’ютери одразу після виходу. Враховуючи можливості та напрацювання NVIDIA, комп’ютерні процесори мають шанс.
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Джерело: Wccftech
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