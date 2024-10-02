Фотофлагмани Vivo X200 — рекорд Android в AnTuTu, офіційні зображення та можливості камер

Флагманське сімейство Vivo X200 з топовими камерами буде представлено вже у жовтні. У мережі з’явилися офіційні зображення смартфонів, деякі характеристики та тести.

Очікується базова модель X200, потужний X200 Pro та компактний X200 Pro Mini. Хоча до запуску залишилося ще два тижні, телефони були розміщені на китайському сайті JD.com для попереднього замовлення, включно з офіційними зображеннями (нині приховано).

На відміну від лінійки Vivo X100, усі три телефони матимуть пласкі рамки. Їхній дизайн збереже круглий великий острів камер. X200 та X200 Pro мають блискучу задню частину чотирьох кольорів: чорного, білого, синього та сріблястого. Vivo X200 Pro Mini отримав більш грайливі кольори та матове покриття — рожевий і зелений з’явилися поруч із білим та чорним.

Рендери показують, що серія Vivo X200 використовуватиме камери під брендом Zeiss. Це може означати, що німецька компанія додасть свої ноу-хау для обробки фотографій. Згідно з попередніми повідомленнями, Vivo X200 отримає 50 МП основну камеру з датчиком Sony IMX921 та оптичною стабілізацією. Також очікується 50 МП надширококутний об’єктив Samsung JN1 та 50 МП перископічна телефотокамера LYT-600 з 3х оптичним зумом. Старша модель матиме 200 МП перископічний телефотооб’єктив. Vivo показала зразки фото, які демонструють можливості основної камери та макрознімання.

Телефони Vivo X200, схоже, мають пласкі бокові рамки, але керівник компанії каже, що дисплей буде зігнутим. У компанії говорять про мікро вигін, тож кривина має бути незначною. Рамка може бути титановою. Наступне фото порівнює більш закруглений Vivo X100 з X200.

Попередньо відомо, що Vivo X200 матиме 6,7” OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон отримає процесор MediaTek Dimensity 9400, 16 ГБ оперативної пам’яті, 1 ТБ накопичувач та акумулятором на 5700 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Vivo поділилася тестами X200 Pro з чипом Dimensity 9400 в тесті. Смартфон набрав 3007853 бали в AnTuTu 10, що робить його найшвидшим пристроєм Android. Цей результат перевершує попередній рекорд, встановлений OPPO Find X8 Pro, який набрав 2 880 558 балів.

Смартфони Vivo X200 будуть представлені 14 жовтня. Швидше за все, смартфони, як і попереднє покоління, згодом отримають світовий реліз.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерела: TheTechOutlook, 91mobiles, PlayfulDroid

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.