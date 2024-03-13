Медики використали Apple Vision Pro під час операцій

Медична команда лікарні Кромвеля в Лондоні використовувала Apple Vision Pro під час двох операцій на хребті. Лікарі називають пристрій інструментом, що «змінює правила гри», що підтверджує заяви Apple про те, що гарнітура має майбутнє як медичний пристрій.

Самі лікарі не носили Vision Pro, але операційна медсестра, як повідомляється, була в окулярах віртуальної реальності під час підготовки до операцій і під час самих процедур. Vision Pro використовували для перегляду віртуальних екранів, встановлених в операційній, щоб вибирати інструменти й стежити за ходом операції, передає Gizmodo.

Програмне забезпечення, що використовується в лікарні Кромвеля, було розроблено eXeX — компанією, яка створює додатки на основі штучного інтелекту для хірургів.

Співпраця з eXeX щодо використання Apple Vision Pro суттєво змінила спосіб надання допомоги нашим пацієнтам. Це справжній привілей — бути першою командою у Великобританії та Європі, яка використовує це програмне забезпечення в хірургії, і я з нетерпінням чекаю на те, як технологія розвиватиметься і який вплив вона може мати на лікарні. — із пресрелізу лікарні.

Згідно з нещодавнім пресрелізом Apple, компанія Stryker рекламує застосунок myMako для Vision Pro, який допомагає лікарям розробляти хірургічні плани для заміни кульшового і колінного суглобів за допомогою 3D-моделей та інших інструментів. Багато інших компаній і розробників використовують Vision Pro для медичної підготовки й навчання, створюючи такі застосунки, як Fundamental Surgery, CollaboratOR 3D і Complete HeartX.

Завдяки унікальним можливостям visionOS розробники в галузі охорони здоров’я створюють нові додатки, які раніше були неможливі, трансформуючи такі сфери, як клінічна освіта, планування хірургічних операцій, навчання, медична візуалізація, поведінкове здоров’я тощо.

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