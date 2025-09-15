Мексика хоче оподаткувати відеоігри з насильством

Depositphotos

Уряд Мексики розглядає досить незвичний податок — на відеоігри, які вважаються “насильницькими”. Сума сягає аж 8%.

Цей пункт увійшов до Економічного пакета 2026 року, представленого Міністерством фінансів. Якщо ініціативу схвалить парламент, то податок стосуватиметься як фізичних, так і цифрових копій ігор. Президент Клаудія Шейнбаум пояснила, що уряд таким чином прагне “перешкодити споживанню ігор, пов’язаних із насильством”. Вся причина в тому, що вони можуть шкодити психічному та фізичному здоров’ю і навіть становити загрозу безпеці. За її словами, “батьки повинні звертати увагу на типи ігор, в які грають онлайн”.

Уряд посилається на “дослідження, що пов’язують насильницькі відеоігри з вищим рівнем агресії у підлітків” і розраховує зібрати близько 183 мільйонів песо (понад €8 млн). Паралельно Мінфін шукають шляхи для поповнення бюджету в інших категоріях — наприклад, солодкі напої та тютюн.

Якщо такий дивний податок набуде чинності, він вдарить по серіях на кшталт Call of Duty, Battlefield, Mortal Kombat чи DOOM. Залишається незрозумілим, чи поширюватиметься така новинка на мікротранзакції та підписки. Гравці висловлюють логічне побоювання, що інші країни можуть піти слідом, і тоді вартість ігор зросте вже глобально. А зараз вже кажуть про $80 за великий проєкт, що доволі дорого. Власне тому ініціатива зіштовхнулася з критикою та навіть Microsoft зробила крок назад.

Ідея не нова для мексиканських політиків. Кілька тижнів тому Шейнбаум заявила, що “відеоігри пов’язані з питаннями безпеки” і закликала створювати альтернативи на кшталт музики. Ще у 2021 році її попередник теж звинувачував ігри у пропаганді расизму та насильства серед неповнолітніх.

Критики нагадують, що теза про зв’язок насильницьких ігор зі злочинністю не логічна. Якби це було правдою, то кожен реліз GTA чи Call of Duty мав би збігатися зі сплеском злочинності у світі. Але, як бачимо на реальних прикладах, це просто умовний обмежувач, яким здебільшого нехтують. Тож ідея більше схожа на те, щоб знайти новий спосіб наповнити бюджет і перекласти увагу на ігри замість реальних причин високого рівня злочинності в країні.

