Новини Софт 25.08.2023 о 08:00

Меню налаштувань Windows 11 починатиметься з частих та рекомендованих дій

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Microsoft розробляє нову домашню сторінку «Налаштувань» Windows 11. На ній будуть представлені часто використовувані опції, а також рекомендовані на основі сценарію використання ПК.

У оновленні Windows 11 Insider Preview Build 22621.2262 Microsoft додала «інтерактивні картки», які дозволяють легко переходити до різних налаштувань. На домашній сторінці відображатимуться параметри, рекомендовані на основі типових сценаріїв користувача, а також налаштування, що найчастіше використовуються.

Windows 11

Але схоже, що Microsoft використовує цю сторінку для м’якої реклами деяких своїх послуг: тут є розділ з інформацією OneDrive та картки статусів підписки на Microsoft 365 і Xbox. Поки меню вміщує до 7 карток, як запевняє компанія, їх незабаром стане більше.

Windows 11

Також у цьому оновленні представлено функцію Windows Backup, про яку Microsoft оголошувала раніше. Програма відновлює не тільки налаштування системи, але і ярлики використовуваних програм. Вони не встановлюються наново – за ярликом здійснюється перехід на сторінку програми у Microsoft Store або на сторінку виробника. Ці та інші оновлення збірки детально представлені в блозі Windows Insider.

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Джерело: The Verge

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