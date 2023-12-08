Журнал Consumer Reports показав які з електромобілів не дотягують до заявлених EPA (Управління з охорони довкілля США) показників запасу ходу, а які можуть комфортно перевищувати вказані діапазони.

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Показники запасу ходу, надані EPA, об’єднують в собі імітацію їзди по місту і по шосе в одну цифру, передає Carscoops. Це відрізняється від оцінок пробігу автомобілів з ДВЗ, які включають окремі цифри для їзди містом і по шосе. Традиційно електромобілі є більш ефективними під час їзди містом, оскільки вони можуть уловлювати енергію за допомогою рекуперативного гальмування, але для тесту Consumer Reports вирішив протестувати нові електромобілі виключно на шосе, щоб побачити, як вони порівнюються з показниками запасу ходу, наданими EPA.

У тесті видання 22 найпопулярніших нових електромобіля пройшли однаковий тест на дальність пробігу по шосе з постійною швидкістю 112 км/год до повного вичерпання заряду акумулятора.

Хто досяг успіху

Нові електромобілі від Mercedes-Benz та BMW з комфортом перевершили оцінки запасу ходу, визначені Агентством з охорони навколишнього середовища. Наприклад, Mercedes EQE 350 4Matic проїхав на одному заряді 534 км, що на 116 км більше. Аналогічно, позашляховик EQE 350 4Matic перевищив свій розрахунковий запас ходу на 50 км, досягнувши 455 км порівняно з оцінкою EPA у 407 км.

У випадку з BMW, i4 M50 перевищив заявлений запас ходу на 76 км, досягнувши 512 км порівняно із заявленими 436 км. Аналогічно, iX xDrive50 перевищив заявлений запас ходу на 74 км), подолавши 595 км на відміну від 550 км, заявлених EPA.

Кілька інших автомобілів перевищили свої показники запасу ходу, визначені EPA, як-от Ford Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range (перевищення 47 км), Hyundai Ioniq 5 SEL AWD (на 17,8 км), Rivian R1T (на 32 км), і VW ID.4 Pro S 21 км).

Ті, кому не вдалося

Декілька електромобілів не дотягли. Найгірший результат показав Ford F-150 Lightning Lariat Extended Range, який проїхав лише 435 км, що на цілих 80 км менше, ніж рекомендовано EPA. Серед інших електромобілів з низькими показниками – Lucid Air Touring (-64 км), Tesla Model S Long Range (-63 км) і Lexus RZ 450e Premium (-29 км).