Meta створює власний децентралізований аналог Twitter — на тому ж протоколі, що й Mastodon

Якщо якесь явище набирає популярності, Meta одразу намагається його скопіювати — це, наприклад відображалось у запуску коротких відео для Facebook та Instagram. Нині компанія зацікавилась створенням децентралізованої текстової соцмережі.

Meta підтвердила своє зацікавлення у заяві, але про терміни впровадження програми не розповіла:

«Ми вивчаємо автономну децентралізовану соціальну мережу для обміну текстом. Вважаємо, що це непогана можливість окремого простору, де творці та громадські діячі можуть ділитися своєчасними новинами про свої інтереси», — сказав представник компанії.

Децентралізований застосунок під кодовою назвою P92 нині перебуває на стадії розробки. Згідно з документами, з якими ознайомився MoneyControl, програма дозволить входити до системи, використовуючи облікові дані Instagram. Platformer пише, що керуватиме проєктом голова Instagram Адам Моссері, а юридичний відділ Meta нині вивчає проблеми з конфіденційністю, які могли б виникнути на ранньому етапі — аби усунути їх перед тим, як програма стане загальнодоступною.

Дії Meta виглядають як спроби створити альтернативу Twitter або конкурента Mastodon. Остання стала особливо популярною після того, як Ілон Маск придбав Twitter і є частиною Fediverse – мережі децентралізованих серверів, яка підтримує протокол ActivityPub.Згідно MoneyControl, новий застосунок Meta також планує підтримувати ActivityPub, спрощуючи підключення до інших програм, таких як Mastodon. Існує безліч інших інструментів, які реалізували (або планують реалізувати) підтримку ActivityPub, включаючи Tumblr, Flipboard та Flickr.

Але децентралізація не обмежується цим протоколом. Bluesky, децентралізована соцмережа Джека Дорсі, запустила бета-версію свого застосунку для iOS минулого тижня. А програми для обміну повідомленнями, такі як Rocket.chat, використовують протокол Matrix.

Meta часто намагалася створювати нові програми та можливості, які не завжди мали попит. За останні кілька років компанія «поховала» такі експерименти, як анонімний додаток для підлітків tbh, додаток Super, додаток для пар Tuned, орієнтовану на студентів соціальну мережу Campus. Тому, якщо новий децентралізований досвід закриється за кілька років після запуску, ніхто не здивується.

Децентралізована соціальна мережа — це служба соціальних мереж, яка розподілена між різними постачальниками послуг (подібно до електронної пошти, але для соціальних мереж), таких як Fediverse або IndieWeb. Складається з кількох соціальних вебсайтів, де користувач однієї платформи може спілкуватися з користувачем будь-якої іншої залученої соцмережі.

Джерело: Techcrunch