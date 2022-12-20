Відтоді як Twitter перейшов до Ілона Маска Mastodon виріс на понад 2 мільйони користувачів

Mastodon, децентралізована платформа соціальних медіа, до якої багато хто звертається як до альтернативи Twitter, фіксувала стрімке зростання кількості прихильників: із приблизно 300 000 активних користувачів до 2,5 мільйонів у період з жовтня по листопад, повідомив у блозі генеральний директор, засновник і провідний розробник Mastodon Євген Рочко.

Ілон Маск придбав та офіційно очолив Twitter наприкінці жовтня, а це означає, що величезний стрибок у кількості користувачів Mastodon майже одразу слідував за угодою мільярдера.

У дописі Рочко згадує блокування журналістів та акаунта @ElonJet (який відстежував розташування літака Маска), а також бан самого @joinmastodon і користувачів, котрі розміщують посилання на Mastodon.

“Це яскраве нагадування про те, що централізовані платформи можуть накладати довільні та несправедливі обмеження на те, що ви можете і не можете говорити. Ми в Mastodon вважаємо, що між вами та вашою аудиторією не повинно бути посередників і що журналісти та державні установи особливо не повинні покладатися на приватну платформу, щоб охопити громадськість”, — пише Рочко.

Далі, за прикладом Mastodon, у Twitter захотіли заблокувати посилання і на інші соцмережі: з баном зіткнулися Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr та Post. Користувачі більше не зможуть додавати посилання на свої профілі в інших соціальних мережах у свою біографію у Twitter, а також надсилати твіти, які закликають до переходу на акаунти в Instagram або Facebook. Пізніше повідомлення про оновлення зникло з офіційної сторінки Twitter, а Маск перепросив і запустив опитування про свій можливий відхід з посади CEO компанії. Та, схоже, стикнувшись з неочікуваним результатом, підприємець шукає шляхи й надалі керувати своєю улюбленою іграшкою.

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Раніше в рамках проєкту децентралізованих комунікацій dComms від канадської організації eQualitie, в Україні розгорнули 8 локальних серверів Mastodon – від Києва до Одеси. З повним переліком можна ознайомитись тут.

На Mastodon можна публікувати тексти з обмеженням у 500 символів на публікацію; є можливість додати зображення, відео чи аудіофайл. Хештеги заохочуються, щоб допомогти людям знайти публікації, і є застосунки для пристроїв iOS та Android. (Також є посібник для початківців з Mastodon і сайт із купою порад). Однак сайт — не єдина альтернатива, є ще Post, Hive, Discord, Tumblr, Reddit. Ось повний перелік доступних та схожих на Twitter соцмереж: