Microsoft готується відібрати в Apple титул найдорожчої компанії у світі — востаннє таке траплялося у 2021-му

Нещодавнє падіння акцій Apple через занепокоєння щодо продажів iPhone допомогло Microsoft ще сильніше скоротити розрив на новому колі фондових перегонів і впритул наблизитися до титулу найдорожчої публічної компанії у світі.

На тлі нових побоювань щодо зниження попиту на iPhone акції Apple у 2024 році подешевшали на 4% після зростання на 48% минулого року, а цінні папери Microsoft тим часом додали в ціні приблизно 2% після зростання на 57% у 2023 році. На закритті 11 січня акції Apple впали на 0,4%, тоді як Microsoft долала ще 1,6% і ще сильніше похитнула лідерство виробника iPhone. Ринкова вартість акцій Apple зараз становить $2,866 трлн проти $2,837 трлн у Microsoft. Тобто, їх розділяє якихось $29 млрд. Аналітики очікують, що в найближчі тижні Microsoft відзвітує про 16% зростання доходу до $61,1 млрд за підсумками останнього кварталу 2023-го, завдяки впевненому підйому хмарного бізнесу.

Ринкова капіталізація Apple сягнула історичного максимуму 14 грудня, піднявшись до позначки $3,081 трлн, а нинішній максимум Microsoft, зафіксований 28 листопада, — $2,844 трлн.

Microsoft близька до перевершення Apple за ринковою вартістю

З 2018 року Microsoft кілька разів ненадовго випереджала Apple як найдорожча компанія, востаннє — у 2021 році на тлі перебоїв в логістиці та закриття заводів в Китаї у зв’язку з локдаунами через пандемію COVID-19, які відчутно вдарило по ціні акцій виробника iPhone.

Загалом же акції обох технологічних компаній виглядають відносно дорогими з точки зору співвідношення ціни до очікуваного прибутку (коефіцієнт Forward P/E), що є поширеним методом оцінки публічних компаній, які котируються на біржі. Згідно з даними LSEG, Apple торгується з Forward P/E на рівні 28, що значно вище середнього значення 19 за останні 10 років, а коефіцієнт Microsoft зараз 31, що значно вище середнього значення за 10 років (24).

А як в Apple справи загалом

За останні 10+ років лунало незліченно багато «пісень» про «початок кінця» Apple — свого часу частіше, мабуть, списували лише HTC, яка, до речі, номінально досі присутня на ринку смартфонів. Разом з тим, Apple лишається найдорожчою компанією у світі та має на рахунках майже $100 млрд вільних грошових коштів — більше, ніж будь-яка інша компанія з «великої сімки» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta і Tesla).

Якщо серйозно, серед факторів та ризиків, які зараз псують настрій інвесторам і тиснуть на ціну акцій Apple, можна виокремити вже згадані побоювання щодо спаду продажів iPhone (детальніше — розповідали в одному з нещодавніх текстів), які досі приносять понад 50% усього виторгу, спад продажів останні чотири квартали постіль через послаблення попиту на Mac, iPad та носимі пристрої (тут сукупність факторів: зниження пандемічної активності + війна + макроекономічні труднощі + відсутність значних оновлень самих пристроїв). Водночас за підсумками останнього кварталу 2023 року аналітики прогнозують зростання на 0,7%, до $117,9 млрд (Apple опублікує звіт 1 лютого).

А ще Apple покладає дуже великі сподівання на нашумілу гарнітуру Vision Pro за $3499, яка є найважливішим запуском нового продукту з часів iPhone у 2007-му. Її продажі в США стартують вже 2 лютого. Та більшість аналітиків погоджуються, що продажі Apple Vision Pro будуть «відносно несуттєвими» протягом 2024 року з фінансової точки зору, і загалом багато хто сумнівається щодо успішності продукту.