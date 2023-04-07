Microsoft надає доступ до ШІ-генератора зображень усім користувачам настільної версії Edge

Microsoft робить свій ШІ-генератор зображень на базі DALL-E «доступним для користувачів настільної версії Edge по всьому світу». Хоча поки не уточнюється, коли саме цей інструмент стане доступним для широкої аудиторії користувачів. На момент підготовки матеріалу він ще недоступний. Ймовірно, слід дочекатись виходу оновлення.

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Доступ до Image Creator можна отримати через бічну панель Edge. Його використання має бути досить простим – користувачеві достатньо буде ввести опис того, що він хотів би бачити, після чого Bing створить кілька варіантів зображень, які відповідають опису. Потім користувач зможе завантажити зображення, які йому подобаються. Отримані зображення можна буде використовувати на свій розсуд.

Microsoft описує цю функцію як спосіб створення «дуже специфічних» візуальних ефектів при роботі з повідомленнями у соціальних мережах або слайд-шоу та документами. Хоча раніше було багато способів створити такі зображення за допомогою описів, передбачається, що робити це через бічну панель браузера буде швидше і зручніше, ніж через окремий сайт.

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Як зазначають у Microsoft, користувачам доведеться вручну додати Image Creator до бічної панелі. Для цього потрібно відкрити бічну панель, натиснути кнопку +, потім скористатися перемикачем поруч з Image Creator.

Джерело: The Verge