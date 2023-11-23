Новини Софт 23.11.2023 о 13:44 comment views icon

Bard відтепер переглядатиме YouTube замість вас — і надаватиме короткі анотації до відео

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Оновлення навряд сподобається авторам і рекламодавцям.

За даними Android Authority, чатбот Google у межах інтеграції з YouTube отримав оновлення, яке дасть змогу йому самостійно переглядати й аналізувати відео — виводячи для вас конкретну інформацію.

Простий приклад: ви зможете не відтворювати відео з рецептом щоразу як забули якийсь інгредієнт — Bard за кілька хвилин створить перелік необхідних продуктів і покрокову інструкцію. У попередніх тестах він помилок не приспускався, але з огляду на здатність до «‎галюцинацій» — є небезпека того, що в вашому супі з’явиться дещо незвичне наповнення.

Хоча є проблема для видавців — відсутність переглядів на відео. Тож оновлення ще, мабуть, викликає суперечки.

Нині функція доступна лише для учасників Google Labs, і потрібно трохи попрацювати, щоб спрямувати чатбот до правильної відповіді — запит «‎повний рецепт» Bard на початку може ігнорувати, і лише якщо надати підказку «‎покрокові інструкції» він видасть необхідний результат.

Google прокачала Bard — підтримка розширень (Gmail, YouTube та ін), фактчекінг та розширена українізація

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