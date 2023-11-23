Bard відтепер переглядатиме YouTube замість вас — і надаватиме короткі анотації до відео

Оновлення навряд сподобається авторам і рекламодавцям.
За даними Android Authority, чатбот Google у межах інтеграції з YouTube отримав оновлення, яке дасть змогу йому самостійно переглядати й аналізувати відео — виводячи для вас конкретну інформацію.
Простий приклад: ви зможете не відтворювати відео з рецептом щоразу як забули якийсь інгредієнт — Bard за кілька хвилин створить перелік необхідних продуктів і покрокову інструкцію. У попередніх тестах він помилок не приспускався, але з огляду на здатність до «галюцинацій» — є небезпека того, що в вашому супі з’явиться дещо незвичне наповнення.
Хоча є проблема для видавців — відсутність переглядів на відео. Тож оновлення ще, мабуть, викликає суперечки.
Нині функція доступна лише для учасників Google Labs, і потрібно трохи попрацювати, щоб спрямувати чатбот до правильної відповіді — запит «повний рецепт» Bard на початку може ігнорувати, і лише якщо надати підказку «покрокові інструкції» він видасть необхідний результат.
- Google вперше презентувала Bard у лютому, і в порівнянні з конкурентами (Bing і ChatGPT) він якось сильно не вирізнявся – хіба що демонстрацією із помилковими відповідями, яка спричинила різке падіння акцій компанії. У травні Google скасувала список очікування для чатбота – тестову версію могли випробувати користувачі 180 країн, а з липня він запрацював в Україні.
Google прокачала Bard — підтримка розширень (Gmail, YouTube та ін), фактчекінг та розширена українізація