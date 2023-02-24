Microsoft повноекранними банерами підштовхує користувачів встановлювати Windows 11 навіть на непідтримуваних ПК

Корпорація Microsoft виявляє чималу активність у переманюванні користувачів Windows 10 на сучаснішу Windows 11. Це вже далеко не новина. Але зараз зусилля компанії у цьому напрямі стали ще активнішими.

У мережі почали з’являтися скарги на рекламу, що вводить в оману, в якій Microsoft намагається спонукати користувачів почати інсталяцію Windows 11 на непідтримуваних ПК. Йдеться про системи, характеристики яких не відповідають мінімальним системам вимогам нової ОС.

Спочатку на ситуацію поскаржився один з ентузіастів Windows під ніком PhantomOcean3. Зазначається, що вікно з рекомендацією інсталювати Windows 11 має заплутані елементи керування. Одна з двох великих кнопок пропонує оновити ОС зараз, а друга теж веде до встановлення оновлення, але пізніше. Кнопка «Залишити Windows 10» розташована внизу і ледь помітна.

Деактивація цього банера призведе до появи іншого екрана з написом «Microsoft рекомендує Windows 11 для вашого ПК». Головна проблема в цьому випадку полягає в тому, що «рекомендація» виникає навіть на тих комп’ютерах, які несумісні з новою ОС.

Як повідомив PhantomOcean3, Microsoft почала пропонувати йому оновитися до Windows 11 у віртуальній машині з версією Windows 10 22H2 на ПК без необхідного TPM і лише з 2 ГБ оперативної пам’яті. Спроба встановити Windows 11 не вдалося. Інші користувачі також скаржаться на такі ситуації.

Додамо, одночасно Microsoft почала виводити повідомлення про недотримання системних вимог на комп’ютерах з Windows 11, які мають старі процесори і позбавлені модуля TPM. При цьому часто рекомендується повернутися до Windows 10.

За даними StatCounter, станом на січень 2023 року на частку Windows 10 припадало 68,75% всіх Windows-систем, тоді як Windows 11 було встановлено лише на 18,13%.

Джерело: gadgettendency