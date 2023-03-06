Microsoft представила VSR у браузері Edge для відеокарт NVIDIA та AMD – інтелектуальний апскейл відео не працює з DRM та на автономних пристроях

Функція масштабування відео VSR, яка була вперше представлена NVIDIA, відтепер доступна не тільки користувачам “зелених” відеокарт, а й власникам AMD Radeon. Microsoft представила варіант VSR для браузера Edge, сумісний як із відеокартами RTX (серії 20, 30 та 40 з тензорними ядрами), так і з Radeon RX 5700-7800.

Технологія буде працювати тільки з роздільною здатністю відео нижче 720p, але не менше 192×192 пікселів. Крім того, VSR від Microsoft працює тільки з контентом, що не захищений DRM (PlayReady або Widevine), що унеможливлює підтримку Netflix та інших потокових сервісів. Ще одна умова – це живлення від мережі, на пристрої з батарейним живленням апскейл не працюватиме.

Відомо, що технологія Microsoft VSR усуває артефакти стиснення та підвищує чіткість тексту. Зараз функція доступна на каналі для інсайдерів Canary для 50% користувачів і буде включена за умови виконання вищезазначених умов. Коли її увімкнено, в адресному рядку з’являється значок HD. Натиснувши на нього, користувач зможе увімкнути або вимкнути VSR. Також технологію можна увімкнути вручну, змінивши прапорець браузера:

edge://flags/#edge-video-super-resolution

Microsoft вже працює над підтримкою деяких графічних процесорів та гібридних технологій для ноутбуків, тому є ймовірність, що в майбутньому Edge VSR зможе одночасно використовувати ресурси iGPU та dGPU.

Про сумісність із відеокартами Intel, що стрімко увірвавшись на ринок, поки інформації немає.

Джерело: VideoCardz