Intel наздогнала AMD з 9% ринку дискретних відеокарт, на якому домінує NVIDIA з 82%. AMD – беззаперечний лідер на консолях

Провідна компанія з дослідження ринку ПК Jan Peddle Research стверджує, що частка дискретних ігрових відеокарт Intel у четвертому кварталі зрівнялася із відсотком AMD. Також у звіті зазначається, що постачання дискретних відеокарт загалом скоротилося на 50% наприкінці минулого року (порівняно з 42% у третьому кварталі, коли він досяг 20-річного мінімуму).

Обидві компанії займають по 9% (при цьому Intel за рік додала +4%), а NVIDIA домінує з 82%. Якщо розглядати весь ринок відеокарт, з урахуванням інтегрованої графіки, частка Intel становить 71%, 17% – у NVIDIA та 12% – в AMD.

Виникає питання, як Intel досягла 5% наприкінці 2021 року, коли вона ще не продавала Arc? Швидше за все, маються на увазі постачання більш ранніх графічних плат DG1 для настільних ПК та дискретної графіки Xe Max для ноутбуків. Також слід врахувати, що технічно йдеться про постачання, а не про продаж – перші постачання могли розпочатися раніше.

На слабкій позиції AMD закінчення майнінгового буму позначилося значно сильніше, ніж на постачанні NVIDIA. «Зелені» відеокарти завжди були технологічнішими, пропонуючи нові цікаві рішення в ігровій графіці. Карти AMD могли запропонувати непогане співвідношення ціни, споживання та продуктивності (що насамперед хвилювало майнерів), але так чи інакше опинялися у ролі наздоганяючих, часто пропонуючи свої технології саме як відповідь NVIDIA. В результаті ринок показав, що геймерів карти Radeon цікавлять набагато менше, навіть попри дорожнечу останнього покоління NVIDIA.

Втім, в AMD є набагато прибутковіша ринкова ніша. Нині компанія є найбільшим виробником графіки для консолей. Минулого року Sony стала найбільшим клієнтом AMD – на частку якої припало 16% виторгу компанії, що було викликано зростанням постачання PlayStation 5. Висока прибутковість ігрового підрозділу компанії говорить і про хороші продажі Microsoft Xbox Series X|S.

За оцінкою VGCartz, наразі продажі PS5 за весь термін існування перевищили 31,77 млн ​​одиниць. Консолі Microsoft Xbox Series X|S загалом були не такими успішними, як системи Sony: постачання склали близько 20,68 млн одиниць.

Ігровий підрозділ AMD, який продає графічні процесори для дискретних відеокарт, а також SoC для ігрових консолей, заробив минулого року $6,805 млрд прибутку при $953 млн доходу. Однак доходи AMD від SoC PlayStation 5 та Xbox Series S|X, швидше за все, знизяться у 2023 році і далі, оскільки пік продажів консолей зазвичай припадає на третій рік їх експлуатації.

Джерела: PCGamer, Tom’s Hardware