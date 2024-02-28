Новий план Intel — 40 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом цьогоріч і 60 млн у 2025 році

Спочатку Microsoft з упевненістю назвала 2024 роком AI PC, а зараз настав час сеансу «астрології» від Intel, яка націлюється на 100 млн комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки.

Intel inside — AI PC

Нову стратегію на ринку ПК та цілі на майбутнє окреслив віцепрезидент Intel Девід Фенг (відповідає за підрозділ Client Computing Group — процесори та набори логіки для персональних комп’ютерів) в межах виставки MWC 2024, що цими днями досить непомітно відбувається в Барселоні.

Наразі Intel тісно співпрацює з Microsoft над визначенням критеріїв цього самого AI PC. Ключовими елементами концепції «AI PC» є спеціальна кнопка Copilot, чатбот та інші широкі зусилля Microsoft в царині ШІ, а також процесори Intel Core Ultra з вбудованою графікою й окремим нейронними процесорами для моделей ШІ в актуальній платформі vPro для бізнес-ноутбуків.

Великі мовні моделі та штучний інтелект — нове золото на поточному етапі боротьби Microsoft, Meta, Google та NVIDIA за першість у створенні передових чипів. Достатньо поглянути на динаміку котирувань акцій та фінансові показники цих компаній за кілька останніх років особливо у «зеленого» чипмейкера, який за 2023 рік подорожчав у 5,5 раза і днями в моменті вийшов на $2 трлн ринкової капіталізації. Усі великі виробники ПК, окрім Apple, підтвердили плани щодо випуску комп’ютерів зі штучним інтелектом пізніше цього року.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Що зараз з ринком ПК

60 млн наступного року — досить амбітна ціль для Intel з огляду, що це понад 20% прогнозованого світового ринку ПК у 2025 році, зазначає Asia Nikkei. За даними Counterpoint Research, у 2023 році світовий ринок ПК обвалився на 14%. Та є і хороші новини — перші ознаки пожвавлення попиту, які вселяють надію на відскок до доковідних часів вже цього року. Власне, аналітики Jon Peddie Research у нещодавньому звіті зафіксували зростання постачань процесорів для ПК на 24% за підсумком останнього кварталу 2023 року.

Ми зробили скриншот та запам’ятали — за два роки перевіримо, чи вдасться зрештою Intel бути inside 100 млн ПК зі ШІ.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!