Microsoft відкрила бета-тест Windows 10 для «нових функцій» — попри те, що припинить підтримку ОС у 2025 році

Microsoft має намір припинити підтримку ОС Windows 10 з 14 жовтня 2025 року та стимулює користувачів переходити на актуальну версію Windows 11. Проте зараз компанія робить незвичайний крок, відкриваючи свою бета-програму для Windows 10, щоб протестувати нові функції та вдосконалення.

Windows 10 вже отримала функцію AI Copilot, яка спочатку була ексклюзивною для Windows 11, і цілком може незабаром отримати інші функції.

«Щоб запровадити нові функції та покращити Windows 10 так, як це необхідно, нам потрібне місце для активної розробки функцій за допомогою Windows Insider», — пояснює команда Microsoft Windows Insider у дописі в блозі. «Тож сьогодні ми відкриваємо бета-канал для Windows Insider, які зараз використовують Windows 10».

Microsoft не розкрила, які додаткові функції Windows 10 вона планує тестувати надалі, але учасники Windows Insider можуть підключитися до бета-каналу, щоб отримати їх раніше. Важливо те, що дата припинення підтримки Windows 10 14 жовтня 2025 року все ще залишається незмінною.

Нагадаємо, ще минулого року Microsoft заявляла, що завершила роботу з основними оновленнями Windows 10. Але згодом компанія змінила підхід, щоб додати більше функцій в ОС. Microsoft описує цю зміну як спосіб «переконатись, що кожен може отримати максимальну віддачу від свого поточного ПК з Windows».

Джерело: The Verge

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