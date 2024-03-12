Microsoft випустила Work Graphs API, що дозволяє розширений рендеринг на базі графічних процесорів

Microsoft випустила новий Agility Software Development Kit, який забезпечує нові можливості. Agility SDK 1.613 включає Shader Model 6.8 та підтримку Work Graphs API. Остання є важливою функцією, яка сприятиме використанню рендерингу на GPU-драйверах, розвантажуючи центральний процесор. Графічні процесори зможуть генерувати роботу для себе «на льоту». Цю ідею просували розробники Epic, які виступали за те, щоб GPU могли виконувати більше завдань самостійно.

Зараз для того, щоб отримати кінцеве зображення, частину роботи виконує CPU, а частину — GPU. Але іноді центральний процесор витрачає занадто багато часу на те, щоб вирішити, що робити графічному процесору далі. Work Graphs — це система, яка допомагає CPU і GPU працювати разом більш ефективно, повідомляє Videocardz.

Вони дають змогу центральному процесору планувати роботу заздалегідь і організовувати завдання для графічного процесора. Замість того, щоб чекати на кожен блок, ЦП може заздалегідь надати список того, що потрібно зробити, тому графічному процесору не потрібно чекати, поки надійде чергове завдання. CPU і GPU, працюючи разом, можуть швидше керувати пам’яттю, тримати все впорядкованим і дозволяти виконувати складні завдання безперебійно.

Оновлена Shader Model 6.8 також містить нові функції, такі як Start Vertex/Instance Location, що дозволяє шейдерам отримувати параметри з виклику API. Це може бути корисно для кастомних обчислень незалежно від фіксованих даних функції. Крім того, є функція Wave Size Range, яка дозволяє розробникам визначати бажаний розмір хвилі у шейдерах. Це може допомогти зменшити кількість необхідних шейдерів або навіть усунути необхідність використання декількох шейдерів. Нарешті, з’явилася функція розширеної порівняльної вибірки, яка має забезпечити кращі кросплатформні шейдери.

Нова функція під назвою GPU Upload Heaps дає змогу швидко копіювати дані з CPU на GPU. Це усуває необхідність використання шини PCI для передачі даних з VRAM на CPU. Ця функція використовує ResizableBAR, що дозволяє CPU записувати дані в VRAM з низькою затримкою.

Можна почати використовувати новий SDK за допомогою AMD та NVIDIA, які випустили драйвери першої версії для нового SDK. Work Graphs підтримуються графічними процесорами NVIDIA Ampere та Ada з драйверами 551.76 або новішими. AMD лише підтверджує, що Work Graphs працюють на графічних процесорах RX 7000 з архітектурою RDNA3 (поки що). Intel поки не випустила нових драйверів.

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