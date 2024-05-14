Новини Софт 14.05.2024 о 13:58 comment views icon

Microsoft Word тепер стандартно об’єднує форматування при вставці тексту – раніше зберігалося вихідне форматування

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Вадим Карпусь

Автор новин

Користувачам текстового редактора Microsoft Word відома ситуація, коли при вставці фрагмента тексту в існуючий відформатований текст все продумане форматування втрачається. Схоже, ця проблема нарешті відходить у минуле. Віднині Microsoft Word здатен стандартно об’єднувати форматування тексту з поточним документом.

На відміну від попереднього стандартного значення «зберігати вихідне форматування», параметр «об’єднати форматування» зберігає оригінальний жирний і підкреслений текст, а також структуру списку та таблиці. Це також змінює візуальні аспекти тексту, наприклад сімейство шрифтів, розмір і колір, відповідно до документа, над яким працює користувач. Це має вберегти від псування форматування всього документа під час вставлення тексту з іншого джерела.

Раніше можна було вибрати параметр «об’єднати форматування» в меню вставки Word, але це не було стандартним значенням. Якщо користувач бажає й надалі стандартно використовувати опцію «зберігати вихідне форматування», можна змінити відповідні налаштування: «Файл» > «Параметри» > «Додатково» > «Вирізати, скопіювати та вставити», а потім вибрати спадне меню «Вставлення з іншої програми». Звідти слід обрати пункт  «Зберегти вихідне форматування».

З минулого року Microsoft почала підтримувати комбінацію клавіш Control + Shift + V, яка дозволяє вставляти текст без форматування.

Джерело: The Verge


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