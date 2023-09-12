Новини Ігри 12.09.2023 о 08:55

Microsoft запускає кредитну картку Xbox Mastercard – з балами, які можна обміняти в іграх

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Бали на картку можна заробити під час купівлі ігор або оформлення передплати на Netflix тощо.

У вересні Microsoft запустить Xbox Mastercard – безплатну річну платіжну картку, випущену компанією Barclays. Покупки, здійснені за її допомогою, генеруватимуть бали, які можна використати в іграх та додатках Xbox.

Поки карта Xbox Mastercard доступна виключно для тестувальників Xbox у США.

«За допомогою кредитної картки Xbox Mastercard гравці можуть заробляти карткові бали за щоденні покупки, щоб обмінювати їх на ігри та доповнення на xbox.com», — пояснює Дейв МакКарті, CVP служби гравців Xbox. «Картка Xbox Mastercard буде доступна ексклюзивно для інсайдерів Xbox у 50 штатах, починаючи з 21 вересня, а для всіх гравців Xbox у 50 штатах – у 2024 році».

Кожен витрачений долар генерує бал – 1500 балів, до прикладу, буде достатньо, щоб отримати подарункову картку на $15, яку можна обміняти в онлайн-магазині Microsoft Xbox.

Microsoft запускає кредитну карту Xbox Mastercard – з балами, які можна обміняти в іграх

Власники карток Xbox Mastercard зароблятимуть по 5 балів за кожний $1, витрачений на продукти в онлайн-магазині Microsoft Store, три бали за кожен $1, витрачений на потокові сервіси, такі як Netflix і Disney Plus, і три бали за кожен $1, витрачений на служби доставки Grubhub і DoorDash.

Річна процентна ставка коливається від 20,99% до 31,99%, в залежності від кредиту.

Власники карток отримають бонус у вигляді 5000 балів (еквівалент $50) одразу після першої покупки, а також 3 місяці передплати Xbox Game Pass Ultimate для нових учасників Game Pass (їх можна подарувати друзям або родині, якщо ви вже є учасником Game Pass).

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Microsoft запускає кредитну картку Xbox Mastercard – з балами, які можна обміняти в іграх
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diakon

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Для картки розроблено п’ять дизайнів, є й можливість налаштування за допомогою тегу гравця.

Microsoft запускає кредитну картку Xbox Mastercard – з балами, які можна обміняти в іграх

У 2005 році Microsoft вже запускала для передплатників Xbox Live безплатну картку лояльності Xbox Live Diamond, яка надавала знижки в роздрібних продавцях-учасниках. Sony також пропонує власну кредитку PlayStation із системою балів, яку можна обміняти на ігри, фільми, електроніку тощо.

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