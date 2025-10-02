Новини Софт 02.10.2025 comment views icon

Microsoft запустила передплату 365 Premium: Office та Copilot Pro в одному пакеті за $20 на місяць

Катерина Даньшина

Microsoft запустила передплату 365 Premium: пакет Office та Copilot Pro за $20 на місяць
Microsoft 365 Premium

Microsoft 365 Premium поєднує Office та штучний інтелект за ціною ChatGPT Plus.

Microsoft представила нову передплату Microsoft 365 Premium, яка пропонує доступ до програм Office та Copilot Pro за ціною у $20 на місяць.

“Це дійсно буде наша найпотужніша передплата на штучний інтелект та продуктивність”, – каже Гарет Ойстрік, старший директор з маркетингу Copilot Pro та Microsoft 365. “Вона об’єднує нашу перевірену колекцію програм для продуктивності з вбудованим Copilot, а також найвищі ліміти на використання Copilot та ексклюзивні функції”.

Що пропонують в передплаті Microsoft 365 Premium?

Доступ до Copilot Pro включає найвищі ліміти на генерацію зображень та голосовий GPT-4o, а також опції Deep Research, Vision та Actions поряд зі стандарним “текстовим” використанням ШІ.

У випадку з Office дублюються всі переваги Microsoft 365 Family, включно з доступом до класичних програм Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Outlook із вбудованим Copilot) для шести осіб, 1 ТБ сховища на людину та багато іншого.

Всі ці зміни фактично означають кінець окремої передплати Copilot Pro. Зі слів Microsoft, вона не зникне повністю, але її продаж припинять.

“Ми створили цю передплату для будь-якого підприємця-одинака, професіонала чи працівника, який прагне виконувати найвимогливіші завдання продуктивності за допомогою штучного інтелекту”, — каже Ойстрик. “Якщо подивитися на тариф, його вартість та порівняти з конкурентами, то виявиться, що цінність досить незаперечна”.

Очевидно, що явним конкурентом тут є ChatGPT Plus — передплата на ChatGPT від OpenAI, яка пропонує розширений доступ до GPT-5 з вищими лімітами, завантаження файлів, аналіз даних та генерацію зображень за ціною у $20 на місяць.

Нові значки Microsoft 365. Зображення: MicrosoftЕволюція піктограм Microsoft Office. Зображення: Microsoft

Додатково Microsoft відкриває доступ до своїх агентів міркування Researcher та Analyst у Microsoft 365 Premium, надалі вони будуть доступні в програмах Word, PowerPoint та Excel. Також компанія вперше за 7 років оновила всі значки програм Office, включаючи Word, PowerPoint, Teams та Outlook, додавши їм новий, округлений вигляд; очікується, що вони з’являться в передплаті Microsoft 365 найближчими тижнями.

Microsoft розгорнула Windows 11 25H2: швидке оновлення та нові помилки, виправлення вже на підході

Джерело: Microsoft, The Verge

