Мобільні процесори Intel у настільні ПК: Erying представила материнські плати для Core HX 13-го покоління

Компанія Erying спеціалізується на інтеграції мобільних процесорів у настільні ПК. Нова серія її материнських плат MoDT HX працює з лінійкою Intel Raptor Lake до 24-ядерного i9-13980HX. Компанія розробляє плати, системи охолодження та кріплення, необхідні для встановлення ноутбучного чипа і пропонує комплекти під конкретні процесори.

Серія процесорів Intel HX є чи не найефективнішою для ігрових ноутбуків. Чипи Raptor Lake, представлені лінійками Core 14 та 13, мають до 24 ядер і 32 потоків. Erying ніколи не запускає свої платформи разом із виробниками ноутбуків — компанія чекає, поки процесори попереднього покоління здешевшають, лише потім пропонує власні комплекти для них. Зараз Erying представила продукти саме для Core 13.

Нова материнська плата розроблена для формфактора Micro-ATX (244 x 244 мм) та має 10-фазний дизайн. Плата оснащена двома слотами PCIe 4.0, але лише один з них має всі 16 ліній, до іншого підведені лише чотири. Також на платі є три інтерфейси M.2 (два PCIe Gen4x4 та один PCIe Gen3x4).

ERYING розробила спеціальний інтегрований теплорозподільник IHS для мобільних процесорів BGA. За замовчанням вони поставляються без IHS, оскільки виробники ноутбуків розробляють власні охолоджувачі з прямим контактом. Однак тут це не спрацює — на ПК користувачі ставлять власні охолоджувачі, тому необхідний ефективний розподільник тепла. Компанія розробила особливу конструкцію випарювальної камери, яка встановлюється на процесор.

У новій серії ERYING вперше представляє плату M-ATX із чотирма слотами пам’яті. Це стало можливим тому, що моделі HX — це, по суті, настільні CPU у мобільному формфакторі, «повернені» обладнанням компанії до настільної форми. Офіційно вони підтримують профілі розгону XMP до 5600 МГц.

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Панель вводу/виводу плати не виглядає такою порожньою, як на попередніх пристроях MoDT: тут є два роз’єми HDMI та один інтерфейс DisplayPort, який підтримує 4K 240 Гц. Також у наявності чотири роз’єми USB 3.2 5 Гбіт/с, два USB 2.0 і один USB Type-C 10 Гбіт/с. Мережеве з`єднання представлене портом LAN 2,5 Гбіт та вбудованим бездротовим підключенням.

Компанія поділилася деякими показниками продуктивності процесора Intel Core i9-13980HX у своїй системі з 360 мм рідинним кулером. Процесор лише на 0,2 ГГц повільніший, ніж настільна версія i9-13900K, але споживає лише 55 Вт, з максимумом до 150 Вт. У наведених результатах тестів компанія демонструє, як це працює.

Цього разу Erying запускає загалом 8 моделей материнських плат серії HX: i5-13450HX, i5-13500HX, i7-13650HX, i7-13700HX, i7-13850HX, i9-13900HX, i9-13950HX та i9-13980HX. Ціни починаються від ~$267.

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Джерело: VideoCardz

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