Moto G24 power – Motorola представила покращену версію бюджетного смартфона

На додачу до Moto G04 та Moto G24 компанія Motorola також підготувала до випуску смартфон Moto G24 power. Він відрізняється деякими покращеннями в порівнянні з базовою версією Moto G24.

Дисплей не зазнав змін. Як і у випадку Moto G24, версія power оснащена 6,56-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1612х720 пікселів) та частотою оновлення до 90 Гц. Також пристрій має 8-ядерний процесор MediaTek Helio G85 з частотою до 2 ГГц. На відміну від Moto G24, цей смартфон вийде на ринок у двох конфігураціях пам’яті. На додачу до базової версії з 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті також буде доступна модифікація з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Додатково пропонується слот з підтримкою карт пам’яті місткістю до 1 ТБ. Слот – потрійний.

Камера на задній панелі містить подвійну камеру. Вона включає головний модуль з 50-мегапіксельним сенсором із технологією Quad Pixel та 2-мегапіксельний макро модуль. Камера на фронтальній панелі отримала 8-мегапіксельний сенсор.

Ще однією відмінністю від Moto G24 став збільшений акумулятор місткістю 6000 мАгод (проти 5000 мАгод в базовій моделі). Також підвищено потужність швидкої зарядки – з 15 Вт до 30 Вт. Пристрій отримав стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos, роз’єм 3,5 мм для навушників, FM-радіо, модуль NFC, модулі Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac та Bluetooth 5.0. Новинка має розміри 163,49×74,53×8,99 мм та вагу 197 г. У базової версії Moto G24 товщина менша на 1 мм, а вага становить 181 г. Moto G24 power постачається з Android 14.

Моделі смартфонів Moto G24 та Moto G24 будуть доступні в Україні на початку березня 2024 року у насичених відтінках сірого та синього кольорів. Ціни будуть оголошені додатково.