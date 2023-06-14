«‎Ми це переживемо». Керівник Reddit відреагував на страйки проти платного API, які подовжили на невизначений термін

Тисячі сабредітів стали приватними у відповідь на нову політику ціноутворення для API Reddit, викликавши короткочасний збій на сайті – однак керівник Reddit Стів Гаффман, схоже, не надто цим стурбований.

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У службовій записці генеральний директор Reddit зазначив, що «суттєвого впливу на доходи не було» і це «‎можна пережити». Гаффман додав, що деякі співробітники працювали цілодобово, адаптуючись до навантажень інфраструктури й взаємодіючи зі спільнотами.

«Дуже багато шуму, але це колись закінчиться. Єдине довгострокове рішення – це вдосконалення нашого продукту, а найближчим часом нас чекають кілька важливих запусків модифікаційного інструменту», – пише керівник.

У квітні Reddit заявив, що почне стягувати плату з розробників, які використовують його API: програми з менш ніж 100 запитами на хвилину платити не будуть (на них, за словами сайту, припадає понад 90% поточних заявок), а з решти – стягуватимуть $0,24 за кожні 1000 запитів.

Два популярні сторонні клієнти Reddit Apollo та RIF оголосили, що припинять роботу 30 червня. Творець Apollo оцінив, що підтримка застосунку обійдеться йому у $20 млн на рік.

«Хоча дві найбільші сторонні програми, Apollo та RIF, а також кілька інших, заявили, що планують припинити роботу наприкінці місяця, ми все ще ведемо діалог з деякими іншими. І, як я згадав у своїй публікації минулого тижня, ми звільнимо від плати програми, орієнтовані на доступність і поки що маємо угоди з RedReader і Dystopia», – пише Гаффман.

Попри свою впевненість у розв’язанні проблеми Гаффман порадив співробітникам не з’являтися у брендованих футболках Reddit у публічних місцях:

«Деякі люди дуже засмучені, і ми не хочемо, щоб вони на вас виплеснули емоції», — написав він. Курс Executive Leadership англійською. Лідерство – це щоденна практика та особливий спосіб мислення . Записатися на курс

У відповідь на заяви керівництва Reddit спільноти оголосили про подовження страйків на невизначений термін. Згідно з даними лічильника на Twitch нині до протестів приєдналися 8829 сабредітів, і деякі з них мають по кілька десятків мільйонів підписників.

«48 годин були лише «підтвердженням концепції». Гаффман зневажливо ставиться до скоординованих дій понад 20 000 модераторів і 10 000 сабредітів‎», – написав u/britinsb.

Тим часом u/strolls запропонував вжити більш радикальних заходів і припинити модерацію контенту (окрім NSFW), дозволивши «спамерам і тролям перетворити Reddit на смітник»:

«Нині протестують десятки тисяч модераторів, які протягом десятиліть робили для Reddit безкоштовну роботу. Це не так просто, і будь-яка можлива спроба IPO вплине на імідж сайту. Twitter обдурив свій персонал і знизив до третини оцінку перед покупкою. Reddit також може так вчинити».

Наприкінці 2021 року Reddit подала заявку на первинне розміщення акцій, а в лютому The Information повідомила, що компанія хоче вийти на біржу цього року.

Джерело: Engadget 1, 2