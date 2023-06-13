API-страйки на Reddit призвели до 3-годинного збою

Тисячі сабредітів, які страйкували проти нового ціноутворення API Reddit, зламали вебсайт та мобільний застосунок соцмережі.

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12 червня понад 8 000 сабредітів стали приватними на 48 годин, висловивши таким чином своє невдоволення щодо нових правил використання API Reddit. Протести спричинили певну нестабільність на сайті, що призвело до майже 3-годинного збою в роботі.

«Значна кількість сабредітів, які стали приватними, спричинили деякі очікувані проблеми зі стабільністю, і ми працювали над їхнім розв’язанням», – сказав речник Reddit Тім Ратшмідт сайту The Verge.

Згідно з даними лічильника на Twitch загалом до протестів приєдналися 8733 сабредіти, і деякі з них мають по кілька десятків мільйонів підписників.

Під час збою сайту користувачам Reddit показувало головну стрічку з приміткою «‎Щось пішло не так. Не панікуйте» та спливаючим вікном «‎Вибачте, ми не змогли завантажити публікації для цієї сторінки». TechCrunch повідомив, що люди також не могли переглядати теми в мобільному застосунку Reddit.

За даними Downdetector, на піку проблеми отримано 43 039 повідомлень про збій Reddit.

Ще у квітні Reddit оголосив про нові правила щодо використання його API, які мають вступити в дію 1 липня. Згідно з ними, програми з менш ніж 100 запитами на хвилину, платити не будуть (на них, за словами сайту, припадає понад 90% поточних заявок), а зі сторонніх клієнтів із вищими запитами API стягуватимуть $0,24 за кожні 1000 запитів.

Для порівняння: Imgur бере $500 на місяць за 7,5 мільйонів запитів на місяць або $10 000 на місяць за 150 мільйонів запитів на місяць, а Twitter – $42 000 за 50 мільйонів твітів.

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Розробник Apollo, мобільного застосунку Reddit для iOS, вирахував, що має платити приблизно $20 млн на рік, щоб працювати у звичному темпі й згодом оголосив, що припинить роботу до кінця червня. Про закриття застосунків повідомили також ReddPlanet, rif is fun for Reddit та Syn.

У п’ятницю напередодні протестів генеральний директор Reddit Стів Гаффман був непохитним щодо введення майбутніх змін:

«Reddit має бути самоокупним бізнесом, і для цього ми більше не можемо субсидувати комерційні організації, які потребують широкого використання даних. На відміну від деяких застосунків, ми не є прибутковими», — сказав Гаффман.

Наприкінці 2021 року Reddit подала заявку на первинне розміщення акцій, а в лютому The Information повідомила, що компанія хоче вийти на біржу цього року.