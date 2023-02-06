Myst Mobile – на iOS вийде ремайстер оригінальної Myst

Цього року класичний графічний квест Myst відсвяткує своє 30-річчя. Шанувальників цієї гри, напевно, порадує спеціальна версія, яка вийде на платформі iOS. Myst Mobile заснована на ремастері оригінальної гри, випущеному останніми роками для гарнітур Oculus та ПК.

Новий порт Myst Mobile підтримує смартфони iPhone та планшети iPad з процесором A12 Bionic та новіше. Таким чином, гру можна буде запускати на iPhone XS, XS Max, XR та новіше, а також на iPad 8-го покоління, iPad Air 3-го покоління та iPad Mini 5-го покоління та новіше.

Мобільні порти Myst існують досить давно. Версія Masterpiece edition з оригінальною графікою point-and-clic існує приблизно з 2000 року. Пізніше їй на зміну прийшла версія realMyst із 3D-графікою. Цей варіант Myst був створений для екранів з більшою роздільною здатністю та виконаний на Unreal Engine, що забезпечувало якіснішу графіку.

Нову мобільну версію можна завантажити безплатно. Користувачі зможуть грати у першій локації, Myst Island, без жодних платежів. Але, щоб дослідити будь-яке інше місце, потрібно буде заплатити. Ціна повної версії Myst Mobile на iOS становитиме $14,99.

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Точна дата виходу гри Myst Mobile на iOS поки що не називається. Можна припустити, що вона вийде на 30-річний ювілей оригінальної Myst – 24 вересня 2023 року.

Джерело: The Verge