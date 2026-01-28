МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність

Вікторія Ші / МЗС України

Ще одне підтвердження, що модне — не завжди ефективне. Вікторія Ші, віртуальна представниця МЗС України, не викликала практичної зацікавленості та наразі фактично не використовується.





Про це повідомляє видання “Українські новини”, котре отримало офіційну відповідь від МЗС. Вікторію Ші представили у квітні 2024 року, остання згадка про неї на сайті міністерства датована 10 жовтня, тобто лише через 6 місяців після презентації. За цей час спікерка зробила лише 11 коментарів, тож журналісти звернулися за роз’ясненням щодо її подальшої долі.

Як повідомляло раніше МЗС, на проєкт не витратили жодних бюджетних коштів. Ідея створення цього персонажу належала колишньому міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, Вікторія мала покращити взаємодію з пресою. У основу її образу лягла зовнішність Розалі Номбре, української співачки та блогерки, відомої телеглядачам за шоу “Холостяк-11”.

“В процесі реалізації проєкту він не отримав очікуваної зацікавленості з боку представників ЗМІ, з чим і був пов’язаний спад у його використанні”, — йдеться у досить дипломатичному коментарі МЗС.

За останніми даними, лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, котрий активно впроваджується у різних галузях бізнесу. До того ж штучний інтелект споживає шалені ресурси, тож має бути як мінімум ефективним.