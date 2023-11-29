Новини Софт 29.11.2023 о 08:00 comment views icon

На 17 році існування Apple iPhone отримали можливість заміни звуку повідомлень за замовчанням – в iOS 17.2 beta 4

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Власники Apple iPhone вперше отримали можливість змінити звук повідомлень за замовченням, який використовують більшість програм. Зараз цією опцією можуть скористуватися не всі, а лише ті, в кого встановлена свіжа iOS 17.2 beta 4. Для користувача Android це звучить неймовірно (як взагалі цього могло не бути?), але такої простої функції на iPhone досі не було.

Як же ж сталося, що Apple раптом надала користувачам iPhone подібну можливість? Річ у тому, що компанія в передостанньому оновленні вирішила замінити давній звук за замовчанням Tri-tone на новий, який зветься Rebound. Але новий звук виявився набагато тихішим і багатьом не сподобався. Тож Apple вирішила надати користувачу право обирати взагалі з будь-яких звуків.

Apple iPhone

Нова опція «Сповіщення за замовчуванням» доступна в меню «Звуки та тактильна інформація» програми «Налаштування». Також з’явилася можливість налаштувати звук Tone Store для сповіщень.

Багато можливостей кастомізації, яки на Android існують від самого початку або з дуже ранніх версій, з’являлися на iPhone через роки або десятиліття. Варто згадати віджети, верхню шторку повідомлень тощо. Довгий час на платформі iOS не можна було замінити шпалери екрана – у першому iPhone їх взагалі не було, як і можливості встановлювати програми. В цьому полягає відмінність філософії двох ОС: якщо Android з самого початку намагається надати користувачу максимум налаштувань з урахуванням власних вподобань, iOS намагається створити (і не безрезультатно) користувацький досвід за замовчанням, прийнятний для більшості.

Також в iOS 17.2 beta 4 чомусь зникли спільні списки відтворення в Apple Music, яки раніше з’явилися в iOS 17.2 – відповідне налаштування більше не відображається. Невідомо, чи це помилка останньої бети, або навмисне рішення компанії. Ще у beta 4 відбулися деякі зміни в реакціях Tapback та нові віджети програм «Годинник» і «Погода». Очікується, що Apple випустить iOS 17.2 для всіх в грудні.

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Джерело: 9to5mac

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