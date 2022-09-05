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На eBay продається колекція з тисяч ексклюзивних ігрових консолей — майже за €1 млн

На eBay продається колекція з тисяч ексклюзивних ігрових консолей — майже за €1 млн

Користувач eBay з Франції Kaori30 продає понад 2200 ігрових консолей, включаючи безліч моделей, варіантів кольорів та спеціальних випусків. Запропонована ціна цього зрізу історії ігрової промисловості за 50 років – €984000. Крім ексклюзивних, випущених невеликими партіями ігрових приставок, колекція включає кілька сотень ігор, статуетки та інші предмети, що є цінними для фанатів.

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Kaori30 розповідає, що почав збирати колекцію на початку 90-х, але за кілька років продав її. Пізніше в тому ж десятилітті він знову почав скуповувати консолі й зупинився у 2011 році через брак часу на пошук рідкісних екземплярів. Після візиту до Японії у 2018 році колекціонування було відновлене – вдалося повернути майже все продане та придбати ще більше пристроїв.

За оцінкою колекціонера, добірка включає від 200 до 300 предметів, котрих немає більше ніде, що робить колекцію унікальною. Вона складається з виробів Nintendo, PlayStation, Xbox, TurboGrafx, Ouya та інших брендів. Відео на каналі Kaori30 містять докладні огляди багатьох предметів.

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Продавець пропонує доставку лише в межах Франції. Заможним фанатам консолей з інших країн потрібно буде самостійно організувати перевезення.

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Джерело: Engadget


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