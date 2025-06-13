Новини Крипто 13.06.2025 о 14:55 comment views icon

На крипторинку ліквідовано позицій на $1,14 млрд, один з трейдерів втратив $201 млн

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Тетяна Нечет

Автор новин

На крипторинку ліквідовано позицій на $1,14 млрд, один з трейдерів втратив $201 млн

Цієї ночі Ізраїль атакував ядерні обʼєкти Ірану. Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі, начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та фізик Мохаммад Мехді Техранчі.

Політична напруженість миттєво опустила вартість біткоїна нижче $103 тис. Це потягнуло вниз альткоїни та спричинило масові ліквідації. За останні 24 години було ліквідовано 241 705 позицій трейдерів на загальну суму $1,14 млрд. Найбільше постраждали лонгісти.

 

Найбільший ордер на ліквідацію стався на Binance: BTC\USDT вартістю $201,31 млн. Трейдер тримав лонг-позицію.

За ліквідаціями лідирують біржі Binance, Bybit та OKX: 39.45%, 32.36% та 11.37% від загальної суми ліквідацій відповідно.

Джерело: Coinglass

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